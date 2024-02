L'Espagnol Chano Fernandez a pris de nouvelles fonctions en tant que co-PDG d’Eightfold AI, un éditeur californien spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée à la gestion des talents. Il avait précédemment quitté Workday, dans un contexte qui reste encore mystérieux aujourd’hui en l’absence d’explication officielle, après que la société a nommé Carl Eschenbach comme unique PDG.

Dans cet entretien, Chano Fernandez évoque l’importance d’une embauche qui s’appuie sur les compétences (ce que faciliteraient les algorithmes), la réglementation sur l’IA et les tendances du secteur, ainsi que les bonnes relations qu’il souhaite conserver avec son ancienne entreprise qu’il avait à la surprise générale.

LeMagIT / TechTarget : Pourquoi les « skills » – les compétences – sont-elles devenues si importants ?

Chano Fernandez : On dit que les compétences sont le nouvel or noir ; et je crois que c’est vrai.

Les skills sont un moyen plus objectif d’embaucher. Ce qui signifie aussi qu’ils offrent plus d’opportunités à ceux qui n’ont pas forcément de diplômes ou de qualifications officielles. L’embauche – quand elle s’appuie sur les compétences – est beaucoup plus pertinente pour trouver les talents qui réussiront dans un poste particulier.

Les humains sont biaisés, nous devons l’admettre. Si les algorithmes sont correctement conçus, certains biais ne devraient plus exister. Un algorithme ne s’occupe pas des origines ethniques, de l’âge ou du sexe d’un candidat. L'Intelligence artificielle se concentre au contraire sur ce dont l’entreprise a besoin, précisément, pour que tel ou tel travail soit réalisé correctement.

LeMagIT / TechTarget : L’UE envisage de classer les modèles d’IA par catégories de risques. Le recrutement pourrait être catalogué dans la catégorie à haut risque. Comment voyez-vous ce paysage réglementaire ?

Chano Fernandez : Nous sommes favorables à ce qu’il y ait ce type d’environnement réglementaire, nous voulons construire une IA éthique qui suscite la confiance.

LeMagIT / TechTarget : Jusqu’à quel point l’IA deviendra-t-elle performante, et quel impact – positif et négatif – peut-elle avoir sur les employés ?

Chano Fernandez : Avec l’IA, la productivité de certains emplois s’améliorera de manière significative – une amélioration qui pourra même dépasser les 50 % dans certains cas.

Et la plupart des tâches manuelles, répétitives et de moindre valeur seront quasiment automatisées. En finance, l’IA sait faire correspondre les débits et les crédits. Dans les services juridiques, l’IA peut examiner des contrats standard, et avec une supervision humaine les compléter et les étoffer.

Ceci étant, l’IA manque de capacités de jugement, de conscience ou de compréhension de l’humain. Et je ne pense pas que les machines atteindront cela dans les cinq prochaines années.

LeMagIT / TechTarget : À quels emplois pensez-vous quand vous dites que certains verront leur productivité bondir de plus de 50 % ?

Chano Fernandez : L'ingénierie logicielle en est un bon exemple, en particulier les développeurs front-end. Quant aux équipes commerciales et marketing, elles peuvent utiliser l’IA pour mieux prédire (en scorant des prospects ou des segments) et pour faire des forecast.

LeMagIT / TechTarget : Cela peut faire peur à certains, que leur dites-vous ?

Chano Fernandez : Que nous devons adopter la technologie et ne pas nous en détourner. Nous devons comprendre les opportunités, mais aussi les risques que l’IA crée.

Dans mon métier, j’ai toujours été un « early adopter », parce que je souhaite essayer de comprendre.

Cette fois, la grande différence par rapport à d’autres technologies que j’ai vues, c’est que nous devons à la fois comprendre comment cela fonctionne, veiller à ce que les résultats qu’elle génère soient corrects et bien encadrés.

LeMagIT / TechTarget : Eightfold est un partenaire de Workday. Quid de SuccessFactors (SAP) et d’Oracle ?

Chano Fernandez : Nous souhaitons entretenir d’excellentes relations avec Workday. Mais nous sommes aussi agnostiques. Nous sommes là pour apporter de la valeur à tous nos clients, indépendamment de leur Core RH.

LeMagIT / TechTarget : Quelles sont, selon vous, les préoccupations principales de vos clients aujourd’hui ?

Chano Fernandez : Identifier et trouver les compétences dont ils auront besoin demain. Comment les développer. Et le risque économique de ne pas les avoir.