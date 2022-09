Prêt-à-porter : après Camaïeu et Damart, Jules et BZB victimes d’une cyberattaque

« Notre site se refait une beauté », indique celui de BZB. Celui de Jules, autre marque de prêt-à-porter du groupe FashionCube (ou Fashion3), évoque des opérations de maintenance visant à « améliorer la qualité de nos services ».

Des coups téléphones à quelques boutiques des deux enseignes laissent apparaître une autre réalité : les deux marques sont victimes d’une cyberattaque. Selon l’une des boutiques jointes par la rédaction, les systèmes métiers sont tombés dans la nuit du 28 au 29 septembre. Impossible dès lors de passer des commandes ou de réapprovisionner les magasins : seuls les produits en stock sont accessibles. Certaines boutiques acceptent de mettre de côté pendant 24h à 48h des produits précis pour les clients sachant exactement ce qu’ils cherchent.

Nous ne sommes pas encore parvenus à obtenir des précisions sur la cyberattaque. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque nous en disposerons.

FashionCube est issu de la fusion, fin 2020, de Happychic et Oosterdam Group. Le groupe fait partie de l’Association familiale Mulliez (AFM) et réunit les marques Jules (qui a absorbé Brice en 2019), BSB (ex-Bizzbee), Pimkie, Rouge Gorge, Orsay et Grain de Malice.

FashionCube ne gère pas son informatique lui-même. Début 2021, CGI a annoncé la signature d’un contrat d’externalisation de 10 ans avec le groupe, expliquant que, dans le cadre de celui-ci, « CGI opèrera l’ensemble des activités IT de FashionCube avec l’objectif de maximiser les synergies et d’accélérer la transformation des enseignes adhérentes ».

Ironie du calendrier, l’enseigne Jules a été créée au milieu des années 1990 par Camaïeu, pour son offre de prêt-à-porter masculin. Camaïeu vient tout juste d’être placé en liquidation judiciaire. L’enseigne avait demandé son placement en redressement judiciaire deux mois plus tôt. Une cyberattaque survenue début juin 2021 avait significativement ajouté à des difficultés financières préexistantes.

Plus récemment, un autre spécialiste français du prêt-à-porter a été frappé par une cyberattaque, Damart. Là, c’est le ransomware Hive qui a été utilisé pour demander une rançon de deux millions d’euros.