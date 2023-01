Le groupe Benetton affecté par une cyberattaque « sévère »

Nos confrères d’Oggi Treviso l’ont appris durant le week-end : le groupe Benetton a été touché par une cyberattaque la semaine dernière.

Qualifiée de « sévère » dans une note interne consultée par nos confrères, l’attaque informatique est survenue dans la nuit du 18 au 19 janvier derniers. Elle a notamment conduit à l’arrêt des systèmes de vente en ligne et au système robotique de l’entrepôt de Castrette – où se trouve le siège du groupe de mode et d’habillement – inauguré l’an dernier.

La note interne au groupe Benetton évoque une agression « à grande échelle », mais se veut rassurante, assurant que les mesures préventives et de protection, mises en place préalablement, ainsi que la « préparation de l’équipe IT » et son centre opérationnel de sécurité (SOC) devraient permettre un retour relativement rapide à des conditions opérationnelles normales. Et cela à partir de ce lundi 23 janvier.

Sur ses sites Web, Benetton n’évoque pas cette cyberattaque, mais invoque un « grand nombre de commandes » pour expliquer que « les livraisons et le traitement des retours sont susceptibles de subir des retards ». Sollicité par la rédaction via un courriel, le service de presse du groupe n’a pas répondu à nos questions à l’heure où sont publiées ces lignes.

Le secteur du prêt-à-porter n’est pas épargné par les cyberattaques. En France, FashionCube, la maison-mère des enseignes Jules et BZB y a été confrontée à l’automne dernier.

Camaïeu en a également fait les frais. L’enseigne a été placée en liquidation judiciaire durant l’été dernier. Elle avait demandé son placement en redressement judiciaire deux mois plus tôt. Une cyberattaque survenue début juin 2021 avait significativement ajouté à des difficultés financières préexistantes.

Plus récemment, un autre spécialiste français du prêt-à-porter a été frappé par une cyberattaque, Damart, au mois d’août 2022. Là, c’est le ransomware Hive qui a été utilisé pour demander une rançon de deux millions d’euros.

Enfin, l’Italie ne fait pas exception et est également confrontée à la menace des cyberattaques avec rançongiciel. En 2022, nous avons eu connaissance de près de 130 incidents de cybersécurité de cette nature pour la péninsule, contre plus de 160 en France.