Données et IA : Jules tisse une stratégie centrée sur les métiers

En octobre 2022, Jules, marque du collectif roubaisien FashionCube (Brice, Jules, BZB, RougeGorge Lingerie, Orsay, Grain de Malice, Pimkie), subissait une cyberattaque. Celle-ci a paralysé pendant quelques jours une partie de ses systèmes d’information. L’événement est, par principe, douloureux. Mais la cybersécurité n’était pas le seul enjeu de l’enseigne de prêt-à-porter masculin.

« Quand je suis arrivé chez Jules, les données étaient mal exploitées, assez silotées. Il y avait beaucoup de fichiers Excel et un problème de cumul d’outils analytiques », déclare Salmane Khamlichi, responsable data chez Jules.

Qui plus est, au mois de février 2023, le propriétaire de Jules, l’Association familiale Mulliez (AFM), cédait Pimkie à un consortium (Lee Cooper France, Ibisler Tekstil, Kindy), mettant fin, sur le papier, à l’expérience FashionCube.

En avril 2023, Jules devenait une entreprise à mission, en vue de réduire son empreinte carbone, de relocaliser une partie de la production de vêtements fabriqués dans des matériaux biologiques ou recyclés.

« Joannes Soënen a déclenché une transformation profonde de l’entreprise qui affecte l’offre, les magasins, les prix, l’organisation, etc. Il voulait aussi mettre les données et l’IA au cœur du modèle de Jules », estime le responsable Data.

« Ainsi, étape par étape, avec le soutien des entités métiers, nous avons pu valider et certifier les données et nous assurer ainsi que notre approche allait dans la bonne direction ».

Suivant la typologie de données (navigations Web, sur site ou dans le cloud, structurées ou non), Jules exploite les outils de dbt et de Fivetran. Les catalogues de données sont gérés à l’aide de Datagalaxy .

« Au sein de l’AMF, Snowflake était de plus répandu et nous avons pu tester la plateforme. Nous avions déjà une expérience BigQuery à travers FashionCube. Toutefois, nous avons trouvé la feuille de route de Snowflake assez ambitieuse. Par ailleurs, les aspects coûts nous paraissaient beaucoup plus maîtrisés. Tout cela nous permettait de nous projeter dans les cas d’usage que nous envisagions de développer ».

« Nous avons effectué un certain nombre de consultations auprès des autres enseignes de l’AMF, nous avons observé ce que faisaient nos concurrents et nos partenaires », relate-t-il.

Simplifier l’accès à l’analytique

L’autre volet, l’analytique, est en construction. Cette fois-ci, Jules s’appuie sur la suite BI de Tableau. Ce choix a cette fois-ci été porté par le responsable data en personne. « J’avais déjà une première expérience de Tableau chez RougeGorge, une expérience qui s’est très bien passée. Elle était consacrée à la découverte de la visualisation de données et son déploiement », renseigne Salmane Khamlichi.

Là encore, le responsable juge que la feuille de route de la filiale de Salesforce est « très riche ». La plateforme demeure, selon ses dires, simple à prendre en main et « la communauté Tableau est très active ». « Tableau souhaite démocratiser l’analytique et l’IA. Cela rejoint tout à fait nos ambitions », considère-t-il.

L’adoption de la plateforme est « progressive ». « Nous étions en rodage sur l’outil et il y a eu une grosse accélération depuis environ six mois », indique-t-il. Pour l’heure, 60 collaborateurs du siège ont accès à Tableau et l’outil est accessible dans plus de 400 magasins sur les 550 portant la marque Jules.

En outre, Jules a déployé trois produits analytiques en production. D’autres sont en développement. Ces déploiements sont pilotés par une « Analytics Factory », une entité qui doit apporter une expertise consacrée aux produits analytiques, qui sont à la fois des tableaux de bord et des applications.

« Il y a tout un processus de conception des tableaux de bord que nous pouvons sans cesse améliorer. Nous avons adopté la méthodologie Sprint Design », déclare le responsable data. « Nous nous mettons autour de la table avec les métiers pour parler de problématiques et non de KPI. “Quelle est votre problématique ? Comment la mesurez-vous actuellement ? Quels sont les freins aujourd’hui ?”. À partir de là, nous travaillons ensemble sur les indicateurs et l’expérience utilisateur qui pourraient les aider ».

Ces tableaux de bord et indicateurs ne doivent pas être figés. « Ces produits peuvent évoluer, faire l’objet d’itérations afin de répondre à l’ensemble des besoins autour de la problématique métier ».

L’un des premiers tableaux de bord conçu selon cette philosophie concerne la production de l’indicateur « click-to-possession », c’est-à-dire le temps moyen entre le paiement et la livraison effective d’une commande. « En six mois, nous avons gagné deux points sur la promesse que l’on fait aux clients sur le respect des délais de livraison des commandes », se félicite Salmane Khamlichi. « Nous avons pu économiser 104 jours par an de productivité. Auparavant, cela était effectué manuellement ».

Un autre tableau de bord est depuis peu consacré à la performance du réseau, des magasins et du Web. L’idée est que les collaborateurs puissent consulter des indicateurs sur la segmentation client par pays, grandes régions, régions et magasins ainsi que sur leur activation à partir du programme de fidélité. « Pour tout mettre en place, cela nous a pris environ trois semaines ».

Enfin, un troisième produit analytique, le « Store Companion », disponible sous peu, vise à proposer des comparaisons financières entre magasins, en prenant compte, entre autres, du nombre de visiteurs et du panier moyen des clients.