IA et création vidéo : Google veut que Workspace reste dans la course face à Microsoft 365

Les mesures prises par le géant technologique pour renforcer sa plateforme de productivité et de collaboration sur le lieu de travail, dévoilées lors de la conférence Google Next « 24 à Las Vegas, font suite à des mises à jour de produits similaires impliquant l’IA générative par le grand rival Microsoft ainsi que par des concurrents tels que Cisco Webex.

« Mon sentiment général est qu’ils sont en train de rattraper Microsoft et d’autres acteurs. Même si, pour être juste, il y a toujours un va-et-vient entre Google et Microsoft », nuance-t-il.

Avec les nouveaux ajouts de l’IA générative à Workspace, Google atteint la parité avec Microsoft 365 et Webex, qui ont déjà incorporé et lancé des fonctionnalités similaires, note Raul Castanon-Martinez, analyste chez S&P Global Market Intelligence.

Workspace, anciennement G Suite, comprend Gmail, Sheets, Slides, Contacts, Meet et Chat, ainsi que la suite Google Docs pour la création et l’édition de texte. Il est en concurrence directe avec Microsoft 365 et l’éditeur de logiciels de bureautique Zoho, ainsi qu’avec les spécialistes de la collaboration et des réunions vidéo, notamment Cisco Webex et Zoom.

Google Vids et toujours plus d’IA

Toutefois, la fonction de collaboration vidéo en temps réel Google Vids bénéficie des racines profondes de Google dans la recherche et le développement de l’IA et de l’expertise vidéo, et pourrait représenter une avancée par rapport aux offres vidéo de Microsoft, Webex et Slack pour la narration de présentations, déclare M. Castanon-Martinez.

Google Vids sera lancé en juin dans Google Labs, le programme du géant de la technologie qui permet aux utilisateurs d’expérimenter de nouvelles technologies, selon l’éditeur.

Il s’agit d’un assistant tout-en-un d’édition vidéo et de production de contenus écrits, proche de ClipChamp, un outil dans le giron Microsoft.

« Il s’intègre à tous vos autres outils de productivité tels que Docs, Sheets et Slides », vante Aparna Pappu, vice-présidente et directrice générale de Google Workspace. « »Comme eux, il offre une interface simple et conviviale, ainsi que la possibilité de collaborer et de partager des projets. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un navigateur ».

Google Vids s’appuie entre autres sur les capacités text to video de Gemini. D’autres « briques » servent à traiter les transcipts, générer et animer des effets, des images, le montage des vidéos, etc.

Il s’agit d’accélérer la production de contenus marketing interne ou pour rendre plus vivantes des présentations qu’un usager aurait pu réaliser avec Google Slides, l’équivalent de PowerPoint.

Les usagers pourront suivre un template les guidant dans la création de leur contenu ou partir d’un prompt pour tenter de générer la vidéo. À la manière d’Heygen et d’ElevenLabs, il est possible de doubler la vidéo après avoir sélectionné une voix.

« L’IA peut faciliter la création de vidéos de bien des façons, de sorte que n’importe qui, quelle que soit son expérience en matière de montage vidéo ou de production, puisse créer des vidéos vraiment convaincantes pour un usage interne », résume Kristina Behr, vice-présidente produit Google Workspace chez Google Cloud.

Les contenus générés sont, pour l’heure, très génériques. Kristina Behr affirme que les techniques de personnalisation des contenus générés est encore un champ de recherche pour son équipe. « Nous sommes actuellement en phase alpha. Nous avons des utilisateurs qui nous aident. Je suis heureuse que nous l’annoncions parce que nous disposons maintenant d’un programme afin d’obtenir des retours et ajuster [Google Vids] ».

En attendant Vids, Aparna Pappu rappelle que les capacités d’IA de Gemini, le principal modèle de langage de Google, sont déjà disponibles dans Docs, Sheets, Slides et Gmail, permettant aux utilisateurs d’incorporer des suggestions de Gemini dans leurs documents et leurs courriels.

Selon Fabrice Sollami, Head of Customer Engineering chez Google Cloud France, la plupart des cas d’usage d’IA générative en production dans les entreprises françaises sont soit liés à des intégrations maison de LLM comme Gemini pour des tâches de génération de résumés, de suggestions d’e-mails, soit à l’adoption des fonctionnalités d’IA générative intégrées dans la suite Workspace. D’où les efforts de GCP pour rattraper ses concurrents.

« Nous poursuivons sur notre lancée avec le lancement d’un certain nombre d’innovations en matière d’intelligence artificielle qui faciliteront la communication et la collaboration et les rendront plus inclusives », a affirmé Aparna Pappu lors d’une conférence de presse virtuelle qui s’est tenue le 4 avril.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons l’invite vocale dans Gmail sur mobile et une fonction de « polissage » instantanée permettant de transformer des notes en brouillon d’e-mail dans Google Meet, actuellement en préversion. En juin, l’entreprise prendra en charge 52 nouvelles langues pour la traduction des réunions, dont le philippin et le coréen. L’espace de travail prendra en charge 69 langues.

Dans le courant de l’année, Google prévoit de lancer la traduction automatique des messages et des résumés de conversation à la demande dans Chat.

Google a également présenté Vertex AI dans Workspace. Les entreprises peuvent étendre leurs données et leurs modèles d’IA personnalisés en utilisant la plateforme d’IA d’entreprise et d’apprentissage automatique Vertex pour créer des flux de travail directement dans Docs, Gmail et d’autres applications Workspace.

Toujours dans Workspace, Google entend infuser l’IA pour améliorer la sécurité de sa messagerie et de son système de visioconférence, le tout pour 10 dollars par mois, en plus du coût du plan Workspace Entreprise (30 dollars par mois par utilisateur).