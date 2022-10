Auristor, la startup qui veut partager des données sans passer par le cloud

Partager des fichiers à l’international, mais aussi des applications en containers et des mises à jour pour les objets connectés, le tout sans passer par le cloud. Telle est la promesse d’Auristor, une startup qui commercialise sa propre implémentation du protocole AFS, à savoir un protocole NAS qui fonctionne entre des ordinateurs sans que ceux-ci fassent forcément partie du même réseau local.

« Nous travaillons avec des laboratoires de recherche, des centres de simulations qui manipulent des données sensibles et qui ne souhaitent pas les déposer sur des ressources détenues par des tiers et éventuellement accessibles par n’importe qui », lance Jeffrey Altman, le PDG de la startup.

Son ambition, lorsqu’il s’entretient avec la presse, à l’occasion d’une rencontre organisée dans le cadre de l’événement IT Press Tour, est de convaincre un éventail d’entreprises plus large que la niche des chercheurs. Un vœu qui tarde néanmoins à s’exaucer.

Une technologie qui remonte à 1991

Le protocole AFS a été inventé en 1991 par IBM, puis mis en Open source en 2000. Restreint au milieu universitaire pendant tout ce temps, il finit par susciter l’intérêt d’une banque en 2003. Elle y voit la possibilité de déployer depuis un datacenter régional des mises à jour système vers les postes de ses agences.

Les quelques cas d’usage qui s’en suivent permettent de packager AFS en une solution clés en main. L’année 2007 voit ainsi arriver une distribution Open source, OpenAFS, et sa déclinaison commerciale, AuristorFS, toutes deux maintenues par Auristor, l’entreprise créée pour l’occasion par Jeffrey Altman et d’autres anciens d’IBM. AuristorFS a des fonctions en plus, notamment un logiciel client qui permet d’accéder à un partage AFS depuis macOS et Windows, la version Open source ne fonctionnant que sous Linux. Par ailleurs, le serveur local, qui fait office de cache pour lire ou écrire plus rapidement des fichiers créés à l’autre bout de la planète, exécute jusqu’à 16 flux en parallèle sur la version commerciale, contre un seul sur la version Open source.

« Ce fonctionnement direct permet en théorie de travailler entre plusieurs sites sur des fichiers dont la taille peut atteindre 16 exaoctets. » Jeffrey AltmanPDG, Auristor

Depuis lors, le système n’a vraiment tracé sa route qu’à côté des supercalculateurs, pour partager les résultats des simulations avec des collaborateurs éclatés aux quatre coins du globe.

Mais Jeffrey Altman veut croire que la situation va changer. « Vous avez à présent des éditeurs sur le marché qui proposent aux entreprises la même chose que nous : Nasuni et Ctera. Mais leur solution est imparfaite, dans le sens où il s’agit de télécharger des fichiers entre les serveurs de différents sites et de les repartager localement en NFS ou SMB, avec de nouvelles métadonnées recréées pour chaque site. Avec notre solution, les fichiers conservent les mêmes caractéristiques – les mêmes auteurs, les mêmes dates de création – entre tous les sites », dit-il.

« Ce fonctionnement direct permet en théorie de travailler entre plusieurs sites sur des fichiers dont la taille peut atteindre 16 exaoctets ! Bien entendu, personne ne travaille avec des fichiers de pareille taille. Néanmoins, il est d’usage que nos utilisateurs s’échangent des fichiers de 5 à 50 To, ce qui est impossible à faire avec les solutions de nos concurrents. D’autant qu’eux ne fonctionnent bien qu’avec du partage Windows », défend-il, en suggérant par exemple des usages chez les producteurs de vidéos.