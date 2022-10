Datadog met son plan FinOps à exécution

Après un an de bêta, Datadog annonce la disponibilité générale de Cloud Cost Management (CCM).

Ce service rattaché à sa plateforme de monitoring vise plus particulièrement les product owners, les équipes FinOps et les SRE « sensibles aux coûts » selon Renaud Boutet, Senior vice-président of Product Management chez Datadog.

Au lancement, CCM couvre une grande partie des actifs présents dans AWS, un des grands partenaires de Datadog et son propre fournisseur cloud. Plus tard, au cours de l’année 2023, l’éditeur étendra cette couverture à Azure et GCP.

Comme beaucoup d’éditeurs, Datadog est le premier utilisateur de son produit. « Nous avons d’abord dû régler une problématique de labélisation », indique Renaud Boutet.

Pour cela, l’éditeur s’est appuyé sur les avancées de son produit Infrastructure Monitoring. « Nous avions déjà automatisé l’identification des instances de stockages, des clusters Kubernetes, et tout un ensemble de ressources cloud », rappelle le responsable.

Adapter les préceptes du monitoring à la gestion des dépenses cloud Il s’agissait d’étiqueter des services afin de lier les données au bon prix, mais aussi de relier les ressources entre elles pour estimer la consommation des applications. CCM remonte directement les coûts des services exprimés en dollars. Ces dépenses peuvent être attribuées à des applications et à des équipes. « Il est aussi possible de filtrer les dépenses avec ou sans taxes, les crédits obtenus, etc. », ajoute Renaud Boutet. « Ce n’est pas courant de voir ce type d’informations financières dans Datadog ». CCM permet d’identifier les prix des services AWS, mais également les prix négociés par les clients dans le cadre de leur contrat annuel ou pluriannuel. Un tableau de bord affiche les dépenses totales mensuelles et facilite la comparaison au mois précédent ou à l’année précédente. La traçabilité des ressources est, elle, effectuée en presque temps réel, « pratiquement à la minute près ». « De manière générale, les différentes vues visent à guider un peu plus l’utilisateur. » Renaud BoutetSenior vice-président of Product Management, Datadog « Cela permet d’être informé lors de pics de consommation », indique Renaud Boutet. « De manière générale, les différentes vues visent à guider un peu plus l’utilisateur. Au lancement de la bêta privée, il s’agissait avant tout d’un outil pour explorer les centres de coûts ». Une autre vue permet de détailler les services AWS les plus consommés et donc les plus coûteux. Dans la démonstration effectuée auprès du MagIT, l’application surveillée consommait principalement des ressources EC2. Il est également possible d’identifier les équipes qui dépensent le plus de ressources cloud. « Les ressources sont automatiquement associées aux équipes qui les consomment ». Pour l’instant, point d’alertes proactives. Les entreprises qui utilisent les services peuvent manuellement mettre en place des notifications en cas de dépassement. Il n’y a pas non plus de vues prévisionnelles des dépenses. Cela arrivera plus tard avec l’intégration de Watchdog, anticipe Renaud Boutet. « Il y a un ensemble d’indicateurs qui permet de notifier les équipes qui surconsomment », précise-t-il. « En outre, dans Watchdog, nous avons déjà développé des prévisionnels pour la consommation de ressources de calcul et de stockage. Ils seront aisément adaptables ». Cloud Cost Monagement donne par ailleurs accès à des notebooks permettant aux équipes responsables de la supervision des coûts de collaborer sur certaines métriques ou indicateurs. « La fonctionnalité notebook est déjà très utilisée pour rédiger des postmortems », avance Renaud Boutet. « Il est possible de commenter des analyses financières afin qu’une équipe FinOps interroge des développeurs ». Une fonction d’exploration doit permettre de filtrer les données des tags afin de pousser l’analyse proposée par défaut dans l’outil. Enfin, en bêta, une interface en glisser-déposer doit permettre de regrouper ces étiquettes en fonction des équipes FinOps. Plus tard, service catalog intégrera une vue consacrée à CCM. « De cette manière, la problématique de gestion de coût sera associée au management des services ». Dans un communiqué de presse, Datadog met en avant un seul retour d’expérience, celui de Stitch Fix, une startup américaine qui propose un service de stylisme personnalisé en ligne. « Datadog Cloud Cost Management nous a aidés à attribuer les dépenses à un niveau granulaire sur des dizaines de comptes pour réaliser des économies importantes », affirme Martin Amps, ingénieur principal chez Stitch Fix. « Il nous a également permis de rapprocher les données relatives aux coûts des mesures opérationnelles dans un environnement familier pour nos équipes d’ingénieurs afin de surveiller les coûts dans le cadre de la santé globale du service ».