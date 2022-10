Stockage : Comprendre le naufrage d’Optane

Toutes les entreprises doivent faire de gros paris de temps en temps, et celles qui réussissent savent quand se retirer d'un pari qui n'a pas donné les résultats escomptés. C'est ce qu'a fait Intel à la fin du mois de juillet en annonçant la "réduction progressive" de ses produits de mémoire persistante Optane.

Pour mieux comprendre l'arrêt prochain d'Intel Optane, plongeons dans les raisons qui ont motivé la décision d'Intel de lancer cette technologie et quels facteurs ont finalement conduit à sa disparition.

Intel avait fait des recherches sur les mémoires PCM dès les années 1960 et avait annoncé sa première puce PCM en 1970. Cette technologie était donc une parfaite candidate pour développer les composants mémoire 3D XPoint qui devaient constituer la base technologique des produits de marque Optane. Et si Intel parvenait à faire en sorte que les mémoires Optane ne fonctionnent qu'avec les processeurs Intel, il pourrait creuser durablement l’écart entre lui et ses concurrents.

Avantage supplémentaire : elles sont non volatiles . Cela signifie qu’elles ne perdent pas leur contenu en cas de coupure de courant, comme la NAND. Il est donc possible de s’en servir de support de stockage. Mais aussi comme une RAM dans laquelle il n’est pas nécessaire de recharger toute une base de données après un redémarrage du serveur (redémarrage qui arrive notamment lors des mises à jour, lesquelles sont fréquentes). On peut aussi considérer qu’elles rendent les serveurs plus résistants aux pannes en leur permettant de redémarrer plus rapidement.

La plupart de ces mémoires émergentes ont une taille de cellule binaire inférieure à celle de la DRAM, de sorte que, du point de vue de la capacité, elles devraient être moins chères à produire et à acheter que les barrettes de DRAM. Elles sont aussi plus rapides que la NAND.

L’idée d’Intel consistait donc à développer un nouveau type de mémoire qui se situerait à mi-chemin entre les performances des barrettes de DRAM et les SSD à base de NAND. Les mémoires émergentes, telles que la mémoire vive magnétorésistive (MRAM), la mémoire à changement de phase (PCM), la mémoire vive résistive et la mémoire vive ferroélectrique, convenaient parfaitement, car elles amélioraient le prix et les performances.

Plus précisément : ajouter un SSD permettait d’atteindre les mêmes performances que si l’on avait ajouté de la RAM, mais le prix final de la machine était moins cher. Par ailleurs, dans les configurations où la vitesse d’accès aux disques est importante, doter les serveurs de quelques SSD en lieu et place de nombreux disques durs montés en parallèle réduisait singulièrement l’espace occupé dans le datacenter.

Mais pour être adoptés, ces DIMM plus lents que la DRAM devaient être vendus à des prix inférieurs à ceux de la DRAM. Or, le coût de leur fabrication était plus élevé que le niveau espéré par Intel pour pouvoir les proposer à un tarif raisonnable.

À cette fin, Intel a mis au point l'interface DDR-T, qui correspondait au bus DDR4 avec quelques signaux supplémentaires pour prendre en charge un protocole qui véhicule les transactions entre le processeur et les modules Optane. Le bus nécessitait un support à la fois du côté DIMM (format des barrettes mémoire) et du côté CPU.

Les choses auraient-elles pu se passer différemment ? Probablement pas de beaucoup. Si Intel avait fixé le prix des SSD Optane de manière plus agressive, ils auraient peut-être gagné en popularité, mais les pertes auraient alors été plus importantes. Si nous supposons que la direction a budgétisé les pertes du pari à un montant fixe, alors l'arrêt d'Intel Optane aurait eu lieu beaucoup plus tôt.

En conséquence, Intel a perdu plus de 7 milliards de dollars dans ses efforts pour réduire les coûts d'Optane. La direction d’Intel a décidé de ne pas aller plus loin et a abandonné le produit.

Au début de la carrière commerciale des produits Optane, ce ne sont pas des DIMMs qui ont été mises sur le marché sous la marque Optane, mais bien des SSD . Il s’agissait alors de rentabiliser suffisamment la technologie 3D XPoint afin de pouvoir investir rapidement dans une production en volume. Le plan prévu par Intel était que les utilisateurs de SSD préféreraient des SSD plus rapides, donc il produisait des SSD Optane qui étaient plus rapides que les autres grâce à leurs composants mémoire 3D Xpoint.

Une puce NAND à cellule unique a toujours été environ deux fois plus petite que son homologue DRAM, en supposant que les deux soient construites selon le même processus et contiennent le même nombre de bits. Pourtant, les coûts de la NAND n'ont pas concurrencé ceux de la DRAM avant 2004. Selon les estimations de la société d'études du marché des semi-conducteurs Objective Analysis, la production de wafers de NAND en 2004 a atteint un tiers de celle de la DRAM. C'est alors que les économies d'échelle ont basculé en faveur de la NAND.

Quel est l’héritage d’Optane ? Qu’est-ce qui va suivre ?

Les utilisateurs actuels d'Optane seront-ils laissés en plan ? Dans une déclaration lue lors du récent événement Flash Memory Summit, Intel a clairement indiqué que l'entreprise soutiendrait les utilisateurs actuels.

Cependant, les fournisseurs qui dépendaient d'Optane pour fabriquer des baies de stockage et des serveurs rapides devront migrer vers une alternative plus coûteuse pour les prochaines versions de leurs produits. La solution la plus simple est d’opter pour des barrettes NVDIMM. Les fournisseurs qui n'ont pas besoin de persistance, mais qui ont profité des plus grandes capacités des barrettes Optane devront également payer plus cher pour utiliser des barrettes de DRAM à la place. Ces fournisseurs ne devraient pas se ruiner, mais leurs bénéfices seront quelque peu réduits.

L'Optane laisse derrière lui un héritage positif. L'industrie a beaucoup appris de son introduction. L'interconnexion Compute Express Link (CXL) a peut-être été conçue avec Optane en tête, et la Storage Networking Industry Association a développé un modèle de programmation de mémoire non volatile qui promet d'accélérer de nombreuses autres formes de stockage. Ce modèle sera une aubaine lorsque les processeurs intégreront des caches à base de composants MRAM non volatiles. La MRAM devrait devenir la norme dans les processeurs, car elle remplace les actuels composants de cache Static-RAM qui sont devenus très difficiles à miniaturiser.

Optane a ouvert les yeux du marché sur l'idée que des vitesses de mémoire différentes nécessitent des bus très différents. En outre, Optane a appris à l'industrie que la gestion des interruptions avec des commutations de contexte lentes est inadéquate pour gérer en même temps les mémoires les plus rapides et les plus lentes.

L'informatique a également commencé à réutiliser le terme d'architecture de mémoire non uniforme (NUMA) pour décrire les systèmes de mémoire qui combinent des types de mémoire plus rapides et plus lents. Cette approche permet à la mémoire située aux deux extrémités d’une architecture CXL de s'insérer de manière presque transparente dans l'espace mémoire de chaque processeur. L’architecture CXL, encore à l’état de prototype, consiste à pouvoir sortir la RAM et les extensions PCIe d’un serveur, de sorte à pouvoir assembler de manière plus pratique des clusters, avec plus ou moins de nœuds processeurs, RAM et PCIe (stockage NVMe, cartes GPU, etc.).

Peut-être Intel partagera-t-il certaines de ses connaissances sur la fabrication des PCM ou sur les interfaces transactionnelles des DRAM, ce qui aidera d'autres acteurs du secteur. Quoi qu'il en soit, de plus en plus de personnes sont ouvertes à l'idée d'ajouter un nouveau niveau de mémoire entre la RAM et le stockage.