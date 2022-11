Si Workday est surtout connu pour son SIRH, l’éditeur ne cache pas ses visées dans les outils de gestion financière. Cet objectif l’a amené à se pencher sur la transformation numérique des DAF (ou sur l’absence de cette transformation).

Comme toutes les études de fournisseur, l’enquête « The CFO-CIO Partnership. EMEA's Path to Digital Finance Transformation » est à prendre avec du recul. Mais ses conclusions ont le mérite de mettre en lumière des problématiques qui, finalement, sont les mêmes que dans beaucoup de domaines analytiques.

Premier frein regretté et souligné par les DAF, les données dont ils disposent seraient d’une qualité souvent incertaine. Ainsi, « 55 % des responsables financiers européens déclarent que des informations limitées et/ou obsolètes entravent la capacité de leurs équipes à élaborer des prévisions précises », avance Workday.

Sur ce point, la France serait mauvaise élève avec un chiffre qui s’élève à 64 %.

Deuxième frein, en plus d’être « limitées ou obsolètes », les données peuvent ne pas être accessibles du tout.

Plus de la moitié des responsables financiers européens (52 %) regrettent de ne pas avoir en temps voulu les données qu’ils souhaitent, voire ne jamais les avoir. Résultat, ils prendraient « des décisions financières instinctives », constate Workday.

Là encore, la France serait à la traîne avec 67 % des responsables français qui déclarent être dans cette situation.

Un troisième grand frein entraverait la transformation des directions financières : un manque de compétences (qui pourrait être lié à un manque de collaboration, avait avancé BlackLine). Moins de la moitié des DAF européens estimeraient disposer des ressources nécessaires « pour suivre le rythme des innovations financières émergentes », dixit l’étude de Workday.

Évidemment, Workday prêche pour ses outils. Mais pas que. L’éditeur d’ERP financier plaide également pour un plus grand « alignement » entre DAF et DSI.

L’enquête a été menée en collaboration avec FT Longitude auprès de 1 060 responsables financiers et IT, dont 45 % de la région EMEA, 32 % en APAC et 23 % de l’Amérique du Nord.