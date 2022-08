Nexans mise sur les jumeaux numériques pour améliorer son bilan carbone

Fondé par Alcatel-Lucent, Nexans est un spécialiste de la fabrication de câbles électriques, de fibre optique et Ethernet. Présent sur les marchés du bâtiment, des infrastructures haute tension, de l’industrie, du transport de l’IT et les télécommunications, le groupe se concentre depuis février 2021 sur l’électrification. C'est tout l'objet du plan « Winds of change » (les vents du changement en français).

Cette stratégie induite par la transition énergétique a pour but de recentrer les activités de Nexans sur la fourniture de câbles utilisés tout au long de la chaîne de production et de distribution de l’électricité décarbonée. L’entreprise entend miser sur des projets liés aux énergies solaires, éoliennes et nucléaires. Par exemple, il a signé un contrat avec la SNCF pour alimenter la gare de Paris Montparnasse en électricité à l’aide de câbles supraconducteurs censés « supporter la puissance de trois réacteurs nucléaires en seul câble ».

Tandis que le groupe renoue avec la croissance, il doit anticiper sa propre transition écologique. Il s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 1 et 2 de 46,2 %; et de 24 % ses émissions de Scope 3 d’ici à 2030 par rapport à l’année de référence, 2019. Cela représente une baisse de 50 000 tonnes équivalent carbone par an.

« Le plan stratégique s’accompagne d’un modèle de pilotage nommé E3 pour économique, environnement et engagement », indique Fatima Addakiri, Global Data & Analytics Director chez Nexans.

Cet outil de la mesure de la performance vise à évaluer « la rentabilité du carbone, des capitaux et des compétences engagés ».

« Une question s’est posée rapidement : comment pourrait-on respecter nos engagements de réduction des GES tout en maintenant nos engagements opérationnels et financiers ? » Fatima AddakiriGlobal Data & Analytics Director, Nexans

« Nos objectifs sont ambitieux. Il nous fallait trouver un moyen pour mener leur exécution et leur réalisation. Une question s’est posée rapidement : comment pourrait-on respecter nos engagements de réduction des GES tout en maintenant nos engagements opérationnels et financiers ? », poursuit la responsable.

Avec ses jumeaux numériques, Nexans lie ses actions environnementales à son bilan financier Pour Nexans, les jumeaux numériques répondent à cette question. L’entreprise est familière avec cette technologie. En partenariat avec Cosmo Tech, elle a développé pour ses clients Asset Electrical. Il s’agit d’une solution de simulation combinant les données des actifs, d’inspection et les stratégies de renouvellement d’un réseau électrique. Les usagers peuvent employer cet outil pour tenter de réduire les dépenses d’investissement et les coûts de maintenance tout au long du cycle de vie d’une infrastructure électrique. C’est donc sur la même technologie que Nexans s’appuie pour ses besoins internes. « Nous avons bénéficié de cette proximité avec Cosmo Tech pour nous interroger sur l’utilisation du jumeau numérique pour cet enjeu environnemental », déclare Fatima Addakiri. « Cela nous permettait de travailler sur des scénarios “what-if” (qu’est-ce qu’il se passerait si… en français N.D.L.R) permettant de mesurer en permanence l’impact d’une initiative liée à un des piliers de notre modèle de pilotage sur les deux autres ». « L’idée, c’est de trouver la meilleure façon de prendre des décisions en respectant les trois E – – engagement, économique, et environnement – en même temps, à aucun moment, l’un au détriment de l’autre », précise-t-elle. Dans ce cadre, Nexans ne modélise pas un, mais trois jumeaux numériques. « Un jumeau numérique est l’équivalent d’un jeu de données qui va matérialiser un des trois E. Nous avons donc un jumeau numérique pour la partie économique et financière, le jumeau numérique pour l’environnement et plus tard nous en intégrerons un autre pour l’engagement des ressources humaines », explique la responsable du projet. Selon Fatima Addakiri, les jumeaux numériques doivent surtout servir à observer une situation présente et à lancer des simulations prenant en compte des paramètres « relativement complexes ». Il s'agit de réaliser des projections cibles et futures sur les aspects financiers et environnementaux. « C’était pour nous important et séduisant parce d’une manière très simple n’importe quel utilisateur à n’importe quel niveau de l’organisation devait pouvoir prendre une initiative, la jauger en la simulant et constater son impact sur son entité ». Par exemple, l’outil peut servir à observer les consommations d’une énergie émettrice de GES comme le gaz sur différents sites industriels. Cette consommation de gaz peut être due à l’utilisation de fours industriels. « Pour abaisser les émissions de GES, l’on pourrait changer le brûleur d’un four », illustre Fatima Addakiri. « Un brûleur plus performant permet de réduire la consommation de gaz, mais cela implique un investissement CAPEX. Nous estimons les émissions liées à la réduction de consommation tout en mesurant son impact financier sur notre EBITDA ». Ce scénario a déjà été appliqué dans une usine de Montréal et pourrait être répliqué sur un autre site à Lens, en France. L’outil E3 est également utilisé au moment d’installer des panneaux photovoltaïques. Les parties prenantes évaluent la rentabilité entre l'achat des équipements ou leur location longue durée. Dans ce cas, un tiers installe ses panneaux solaires sur un toit, un parking ou dans une « ferme » pour alimenter les usines de Nexans. La deuxième solution est souvent plus rentable, observe la directrice. Concernant la livraison des câbles aux clients les plus éloignés des usines, Nexans simule les effets d’un mode de livraison alternatif sur son chiffre d’affaires, son bilan carbone et son EBIDTA. Par exemple, l'entreprise affrète des camions roulant au gaz compressé quand la distance à parcourir dépasse les 1000 kilomètres. Pour les clients les moins réguliers, elle étudie la non-prise en charge du transport à ses frais. « Cela permet aussi de revoir notre tarification. Une tonne d’émission de CO2, cela a un coût de compensation que nous intégrons dans notre EBITDA », indique la responsable qui anticipe la prise en compte des effets des émissions GES par les marchés financiers. Dans ce cadre, l’entreprise a déjà évalué 120 000 routes de livraison et d’acheminement de matières premières.

Une combinaison technologique complexe Un tel résultat ne s’obtient pas en un jour. Pour déployer les deux jumeaux numériques, il a fallu trouver « les données les plus parlantes sur les univers financiers et écologiques ». « Ensuite, il y a eu un gros travail de modélisation pour faire communiquer ces deux jumeaux numériques », poursuit-elle. Cosmo Tech évoque de son côté plus de 60 000 caractéristiques différentes. Pour cela, Fatima Addakiri s’est appuyé sur son expérience et les retours des cadres de la direction afin de valider les modèles. « Le travail de modélisation requiert une connaissance approfondie de notre activité et des données existantes [...] » Fatima AddakiriGlobal Data & Analytics Director, Nexans « Le travail de modélisation requiert une connaissance approfondie de notre activité et des données existantes. Elles proviennent de plusieurs processus d’achat, vente, industrie et finance. En la matière, mes dix années d’expérience dans le groupe m’ont bien servi », renseigne la responsable. La plateforme de Cosmo Tech a été déployée en mode PaaS sur le cloud Microsoft Azure, une première pour les équipes IT de Nexans. « Nous nous sommes armés pour réussir, puisque c’était quelque chose que nous ne savions pas faire. Le projet a été bien piloté », assure Fatima Addakiri. Les données sont ingérées depuis les systèmes Historian (des bases de données éditées par AVEVA) déployés sur les sites industriels, les ERP et les outils BI SAP du groupe vers un « Lake House » dans Azure. « Nous utilisons des Azure Functions et l’Azure Digital Twins afin de transformer les données avant de les transmettre à Cosmo Tech », explique la responsable. Les données de transport proviennent de Shippeo et servent à estimer les émissions carbones. Nexans fait aussi appel à Schneider Electric pour équiper ses usines en capteurs IoT. « Ces senseurs nous permettront de collecter des données issues des machines et des produits afin de peaufiner les mesures de leurs émissions GES ». L’apport de données externes posait des enjeux de cybersécurité que les équipes de Nexans ont dû traiter. « Nous insérons dans notre cloud Azure un composant externe alors que le Lake House contient des données sensibles. Notre équipe de cybersécurité a fait un bon travail d’audit », considère-t-elle. Pour les métiers, ces aspects plus techniques sont « transparents ». Pour l’instant, ils ont accès à une application développée à l’aide de Power Apps qui affiche les tableaux de bord et permet d’afficher les scénarios. Sous le capot de l’application, une instance Power BI est connectée à Azure Data Explorer (ADX) qui accueille les résultats des simulations.