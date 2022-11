En dépit de la crise, Gartner incite les entreprises à investir dans l’IT

La pandémie, la crise économique, le réchauffement climatique, les difficultés de recrutements et la croissance des cyberattaques… autant d’éléments perturbateurs qui ne facilitent pas la tâche d’un diseur de bonne aventure numérique comme Gartner.

En ces temps difficiles, le cabinet ne change pas son braquet, il l’adapte. Ainsi, l’IT et les nouvelles technologies sont à nouveau présentées comme les solutions aux enjeux évoqués plus haut. Mais pour articuler cette pensée dans un monde en crise, Gartner a déroulé un plan considérant l’IT comme « l’épicentre » d’une « croissance durable ».

« L’IT pour une croissance durable » est donc une stratégie à trois étages : la révolution du travail, la réalisation d’investissements responsables et l’avènement d’une cybersécurité résiliente.

Gartner conseille d’automatiser certaines tâches, non pas pour supprimer des emplois, mais pour « éliminer des tâches que les gens ne veulent plus faire », avance Mary Mesaglio.

En fournissant les bons outils et les bons processus, l’objectif est de faciliter le recrutement des métiers, d’améliorer les performances des collaborateurs et de retenir les talents . « Les travailleurs qui témoignent d’une bonne expérience avec les applications d’entreprise sont deux fois plus enclins à rester dans leur entreprise. Cela a un impact énorme sur la rétention », assure Mary Mesaglio.

Et à l’analyste d’ajouter qu’une entreprise innovante attire non seulement les capitaux, mais également les talents qui veulent se distinguer.

« Cela ne réclame pas d’investir massivement », avance-t-elle lors de ce débriefing. « Votre volonté d’expérimenter publiquement les nouvelles technologies et de prendre des risques envoie un message fort concernant votre culture d’entreprise et ses ambitions. Mais seulement si vous êtes transparent à ce sujet ».

Quant aux technologies les plus émergentes, Gartner recommande tout de même de les expérimenter. « Je sais que cela peut paraître contre-intuitif en temps de crise, mais les entreprises qui innovent pendant une telle période se distinguent du reste de la meute », affirme Mary Mesaglio. L’analyste a notamment évoqué l’émergence de « l’intravers », un nouveau concept associé au métavers pour définir un bureau virtuel permettant de mener « réunions immersives » et de favoriser la collaboration dans des environnements de travail hybride. L’intravers ne devrait pourtant atteindre le haut de la courbe du Hype Cycle que d’ici à cinq à dix ans.

Énergies : faire d’une pierre deux coups

Tout cela doit s’inscrire dans une politique d’investissements responsables. À ce sujet, Daniel Sanchez-Reina, Vice-président et analyste chez Gartner, évoque une approche « 2 en 1 » qui doit à la fois favoriser un gain financier et une baisse des émissions de gaz à effet de serre, voire un gain social.

Premier levier majeur, les ICI sont des infrastructures connectées dotées de systèmes pour contrôler les ponts, les routes, les ports et les aéroports. « C’est une combinaison de technologies – IoT, cloud, Edge Computing ou encore d’IA – pour que ces infrastructures partagent leurs données », affirme Daniel Sanchez-Reina.

L’analyste donne l’exemple d’Algésiras, l’un des ports de marchandises les plus fréquentés au monde. Celui-ci utiliserait un système mêlant IA, IoT, 5G et AR/VR « pour réduire le temps d’inactivité des navires de 12 % et les émissions carbones de 10 % ».

Un autre levier d’importance est le sourcing autonome. Cette technologie vise à automatiser la recherche et la contractualisation avec des fournisseurs. Le spécialiste de la gestion d’actifs américain Fidelity aurait réduit de 20 % les coûts associés aux accords avec ses fournisseurs. Un appel d’offres qui prenait quatre à six semaines peut désormais se finaliser en une journée. Selon l’analyste, le sourcing autonome permettrait également de trouver davantage de fournisseurs, aux pratiques plus durables.

Surtout, Gartner recommande aux dirigeants « de mettre leur entreprise au régime » au regard de leur consommation d’énergie. Cette fois-ci, les projets de traitements de données et d’IA sont à double tranchant. Ils sont à la fois les solutions pour superviser la baisse des consommations – d’ailleurs, ils peuvent être combinés à des microgrids, des microréseaux d’énergie – et à la fois une des causes du réchauffement climatique. D’un côté, Gartner recommande donc de mettre en place un système de gestion et d’optimisation d’énergie (EMOS). Il s’agit de l’évolution d’un EMS permettant de contrôler, de prédire et de simuler la consommation des énergies. De l’autre, le cabinet insiste sur le fait qu’il faut optimiser la puissance de calcul et l’espace de stockage occupés par l’IA et les applications de l’entreprise.