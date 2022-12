Priorités IT 2023 : aidez-nous à comprendre où s’orientent les DSI

C’est à cette question sur la tendance pour 2023 que répondra à coup sûr notre grande étude Priorités IT 2023, conçue par TechTarget et LeMagIT.fr, et dont la vocation est de donner un instantané des préoccupations des DSI ainsi que les orientations d’investissements IT des entreprises en France.

Dans un climat plutôt incertain où l’industrie doit notamment faire face à des difficultés logistiques, où la bascule vers le cloud est largement entamée et où la sécurité continue de poser question, les entreprises doivent en effet lister leurs intentions d’investissements, et se livrer à un formidable exercice de funambule : quelles priorités donner aux budgets et lesquelles sont finalement le plus en ligne avec les activités et les métiers de l’entreprise.

Évidemment, ce tableau ne serait pas complet sans la notion très forte d’innovation, notamment autour de l’IA et des datas, que les entreprises doivent commencer à adresser pour maintenir un influx et penser à leur croissance sur le long terme. Orienter consciencieusement les budgets, mais sans se couper des leviers de croissance en devenir. Dans ce contexte, quelles lignes budgétaires seront coupées, quelles lignes grossiront ?