Windows 11 : une priorité moindre dans la région EMEA qu'en Amérique du Nord

La dernière étude TechTarget/Enterprise Strategy Group 2024 sur les intentions de dépenses IT montre que les décideurs informatiques accordent la priorité aux outils de productivité de l'utilisateur final.

Si les responsables informatiques américains accordent la priorité aux dépenses liées aux PC et aux mises à niveau vers Windows 11, les déploiements de Windows 11 et les projets de migration n'arrivent qu'en sixième position sur la liste des priorités informatiques des utilisateurs finaux pour les responsables de la région EMEA. Au lieu de cela, les décideurs informatiques de la région EMEA considèrent la productivité des postes de travail comme une priorité absolue et les projets de renouvellement des PC comme leur seconde priorité pour 2024.

Alors que les renouvellements d'appareils peuvent être repoussés, le matériel de bureau et portable reste en tête des investissements les plus importants dans les organisations. La fin du support de Windows 10 étant prévue pour octobre 2025, les données de l'enquête montrent que si les efforts de migration vers Windows 11 ont commencé, ce n'est pas la première priorité des décideurs informatiques dans la région EMEA.

Au lieu de cela, 36 % des 1 432 décideurs informatiques interrogés ont déclaré avoir fait des suites de productivité telles que Microsoft Office et Google Workspace leur priorité absolue pour 2024. C'est probablement dû à l'hybridation et au fait que les suites de productivité offrent non seulement une plateforme unifiée qui rationalise les flux de travail, la collaboration et améliore les performances globales des organisations, mais qu'elles permettent également de réaliser des économies, d'améliorer la gestion des services informatiques et de renforcer la sécurité.

Grâce à l'intégration de capacités d'intelligence artificielle générative (GenAI) au cours de l'année écoulée, les suites de productivité en mode cloud sont devenues un peu plus productives. Non seulement l'IA aide les utilisateurs finaux à créer et à résumer rapidement des documents, des données, des réunions par vidéoconférence et des diapositives de présentation, mais ces outils sont intégrés à des services tiers pour créer une plus grande valeur. Par exemple, Thomson Reuters a intégré son produit Westlaw à Microsoft 365 Copilot, élargissant ainsi les plugins et les applications qu'il construit déjà sur l'écosystème Microsoft. Cela peut être utilisé pour aider les gens à trouver la bonne formulation lorsqu'ils rédigent un document contractuel dans Microsoft Word.

L'enquête fait en outre ressortir que 34 % des décideurs informatiques de la région EMEA prévoient de procéder à un rafraîchissement des PC en 2024, tandis que 31 % déclarent s'attendre à un rafraîchissement des terminaux mobiles tels que les smartphones et les tablettes. La technologie de bureau à distance et la sécurité mobile des ordinateurs de bureau étaient les quatrièmes domaines les plus importants de l'informatique de l'utilisateur final, chacun atteignant 25 % des résultats du sondage parmi les décideurs informatiques de la région EMEA.

Alors que les décideurs informatiques nord-américains considèrent la migration vers Windows 11 comme leur deuxième priorité en matière d'informatique pour les utilisateurs finaux en 2024, les sondages réalisés dans la région EMEA la placent à la 6e place.

Un peu moins d'un quart des décideurs informatiques de la région EMEA accordent la priorité aux initiatives d'infrastructure virtualisation du poste de travail en 2023. Les nouvelles offres telles que le desktop as a service (DaaS, 13%) et les clients PC semblent moins populaires en termes de priorités pour 2024.

Gabe Knuth, analyste principal de l'Enterprise Strategy Group, constate que « le rôle de l'EUC (end user computing, informatique de l'utilisateur final) et de l'UCC (unified collaboration and communications, communications et collaboration unifiées) est devenu central pour la plupart des organisations, et l'afflux de technologies associé aux évolutions du paysage des fournisseurs traditionnels d'EUC a créé un marché hyperconcurrentiel avec de nombreuses opportunités ».