Les PME françaises prévoient d’augmenter leurs budgets IT en 2023

Selon un sondage du site Capterra, propriété de Gartner, une grande majorité des PME françaises prévoiraient d’augmenter leurs budgets IT, malgré le contexte économique incertain (voire de récession) et l’inflation qui s’annoncent.

Au contraire même, ce serait ce contexte qui expliquerait les décisions d’investir dans des solutions informatiques pour mieux gérer et rationaliser les activités des organisations.

« Les entreprises françaises semblent inclure la transformation numérique […] comme une réponse potentielle au maintien de leurs opérations », écrit la filiale du Gartner. « Si l’implémentation de nouvelles technologies peut susciter certaines réserves – comme les blocages liés à l’adoption interne des solutions ou les préoccupations associées aux besoins de sécurité accrue des données –, les entreprises considèrent comme essentiel le rôle que peuvent jouer ces outils pour le développement de leur activité et elles leur consacrent une partie de leur budget prévisionnel ».

Les PME françaises ont investi dans le Core Finance et le support IT

Plus précisément, ce sont 67 % des PME françaises interrogées qui déclarent qu’elles vont investir significativement plus dans l’IT (au minimum, 10 % de plus). À l’inverse, seuls 5 % anticipent une contraction du budget informatique. Entre les deux, 28 % choisissent le statu quo.

Cette tendance serait la même dans les autres pays étudiés (Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis).

Depuis 2020, et le début de la crise sanitaire, Capterra constate que les logiciels qui ont le plus été déployés par les PME françaises sont, dans l’ordre, les solutions comptables et financières (44 %), de support IT et de maintenance (43 %), de gestion de projets (42 %) et de marketing digital (42 %).

Point notable, les suites collaboratives n’apparaissent pas dans ce Top 4 malgré le passage massif au télétravail.