Cybersécurité et CX : priorités IT 2024 des PME françaises

Une majorité de petites et moyennes entreprises françaises (54 %) prévoient d’augmenter leurs investissements dans des logiciels en 2024. Et ce, malgré une croissance économique ralentie.

C’est la conclusion d’une étude de la filiale de Gartner, Capterra, spécialiste de la comparaison de solutions métier, qui publie chaque année un « baromètre » des intentions d’achats IT.

Quatre entreprises sur dix prévoient par ailleurs un budget « flat », et seulement 6 % anticipent une réduction de leurs budgets IT.

Sur celles qui prévoient une croissance, 15 % des 54 % se montrent particulièrement optimistes avec des progressions de plus de 20 % des budgets.

Pour 2024, sans réelle surprise, c’est le domaine de la cybersécurité qui s’annonce prioritaire. 26 % des sondés pensent ainsi investir dans ce domaine.

Deuxièmes ex æquo, deux grands pans du CX arrivent à 21 % d’intentions d’achats : le CRM et le marketing (notamment avec la fin annoncée des cookies tiers).

Priorités d'investissements IT en 2024 des PME et ETI françaises

Ces priorités interviennent après que les entreprises du « midmarket » français se sont déjà équipées en Learning Management Systems ou LMS (pour la formation, avec 26 % d’achats en 2023), en outils collaboratifs (pour 25 %) et en help desk/case management (pour 26 %) que ce soit en interne (pour le support des employés) et en externe (pour la relation client).

Plus largement, Capterra souligne que 76 % des entreprises restent optimistes quant à leur croissance future malgré des contextes économiques et politiques très instables.

L’étude a été menée auprès de 350 décideurs français, impliqués dans les achats de logiciels, qui travaillent dans des entreprises de moins de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Sur ce segment d’entreprises, les consultants et les démonstrations de produit sont les principaux facteurs pour établir une liste d’éditeurs avant un achat. Arrivent ensuite, à égalité, les échanges avec les pairs, Google, l’expérience passée avec les éditeurs, et les listes de logiciels.

Les conclusions du baromètre de Capterra confirment les principaux enseignements de l’étude menée par LeMagIT/TechTarget auprès de ses lecteurs (et dont les résultats sont librement accessibles en vidéo).