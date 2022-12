Chambardement à la tête de Workday

L’ère Chano Fernandez de Workday vient de se terminer. Brusquement.

Après neuf années à la tête de l’éditeur de solutions financières et SIRH en tant que co-PDG, le dirigeant espagnol part de la société, sans période de transition.

Il quitte également le Board de Workday.

Chano Fernandez lors du Workday Rising Europe de 2022

La rapidité du départ pose question et semble traduire un désaccord interne. D’autant plus que le communiqué qui annonce son remplaçant, l’Américain Carl Eschenbach, ne lui consacre qu’une simple phrase laconique. « Chano nous a aidés à obtenir de grands succès et une croissance forte. Nous le remercions pour ses nombreuses contributions », se contente de déclarer Aneel Bhusri, l’autre co-CEO et un des co-fondateurs de Workday. Service minimum donc.

Vers un seul PDG chez Workday Chano Fernandez était un ancien d’Infor et de SAP. Il co-dirigeait Workday depuis Londres. Carl Eschenbach, lui, a passé 14 ans chez VMware (il en a même été le président). Depuis 2016, il était associé dans un des plus anciens fonds de capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital. C’est donc un profil plus « investisseur » et plus américano-centré (avec moins de « diversité », diront certains) qui prend aujourd’hui la tête de Workday. Sa prise de fonction est immédiate. Carl Eschenbach, nouveau co-CEO de Workday En plus de son activité chez Sequoia, Carl Eschenbach était membre du board de Workday depuis quatre ans. Il siège également à ceux de Zoom, de Snowflake, de UiPath, de ThousandEyes, ou encore de Cohesity (liste non exhaustive). En janvier 2024, il deviendra seul et unique PDG de Workday, mettant fin par là même à la direction bicéphale de l’entreprise de l’ère Chano Fernandez. Une décision commune, en accord avec le co-fondateur Aneel Bhusri, qui pour sa part continuera d’assumer un rôle à temps plein en tant que président exécutif. Aneel Bhusri restera également président du conseil d’administration.