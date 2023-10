IA et RH : l’ex-co CEO de Workday, Chano Fernandez rebondit chez Eightfold.ai

Chano Fernandez, l’ancien co-CEO de Workday, a retrouvé un poste de co-CEO chez Eightfold AI. Il prendra ses fonctions en janvier.

Eightfold se décrit comme une « plateforme d’intelligence dédiée à la gestion des talent » (une « talent intelligence platform ») dans les grands comptes. Autrement dit, un outil qui gère les cas d’usages de l’IA appliquée aux RH, qui vont du recrutement à l’implication des employés en passant par l’identification des forts potentiels.

L’éditeur californien a été fondé en 2016 et a, depuis, levé 400 millions $. Il compte parmi ses clients des grands noms comme le Département américain de la Défense, Chevron, Vodafone, Starbucks, l’État de New York ou encore Nutanix, Tata ou Micron.

Comme beaucoup d’entreprise de la tech depuis 18 mois, Eightfold a connu quelques turbulences qui ont perturbé son envol. L’éditeur a ainsi procédé à une vague de licenciements en mars (comme le montrent les profils d’anciens employés sur LinkedIn).

Néanmoins, Chano Fernandez se dit « convaincu qu’Eightfold est idéalement positionné pour offrir [à chaque entreprise] une expérience personnalisée pour mener la transition des RH vers l’IA. Et c’est pur cela que je suis si enthousiaste à l’idée de rejoindre cette équipe ».

Dans le même temps, le co-fondateur et jusqu’ici seul CEO de Eightfold, Ashutosh Garg se félicite de cette recrue. « Il n’y a pas de meilleure personne au monde que Chano, qui a été l’un des artisans de la transition des RH vers le cloud, pour conduire la prochaine transformation des RH avec l’IA », vante-t-il.

Pas un concurrent direct de Workday, mais…

Chano Fernandez, ex co-CEO de Workday et futur co-CEO de Eightfold.ai

À l’évidence, Eightfold AI se positionne sur un marché qui n’est pas étranger à celui de Workday.

Selon l’analyste indépendant Josh Bersin, la société compte plus de 200 grands clients (de plus de 1 000 employés). « Eightfold AI n’est pas en concurrence directe avec Workday… mais il est en concurrence avec les outils de recrutement et de gestion des talents de Workday », explique-t-il.

Pour lui, ce recoupement en ferait d’ailleurs plus un partenaire « pour compléter les solutions de Workday ».

Chano Fernandez avait été nommé co-CEO de Workday en 2020, après avoir été à la tête des ventes de l’éditeur. En décembre, à la surprise générale, Workday l’avait remplacé, sans explication officielle, par Carl Eschenbach – ancien dirigeant de VMware et partner du fonds Sequoia Capital. Avant de le remercier purement et simplement.