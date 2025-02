Workday licencie massivement pour se recentrer sur l’Intelligence artificielle

Douche froide chez Workday. Malgré des résultats financiers attendus comme plutôt bons pour l’année en cours, l’éditeur de SIRH et de Core Finance va se séparer de 8,5 % de ses employés. Soit 1 750 licenciements.

L’annonce a été rendue publique avec le dépôt d’un formulaire 8-K, ce mercredi 5 février. Pour mémoire, ce type de document est utilisé par les sociétés cotées pour communiquer des événements importants qui peuvent affecter les actionnaires.

« Les estimations des charges et des dépenses […] ainsi que leur calendrier sont soumis à un certain nombre d’hypothèses, y compris les exigences de la législation locale dans diverses juridictions », insiste bien l’éditeur.

Workday espère avoir achevé son « plan de restructuration » à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2026, « sous réserve des lois locales et des exigences de consultation ».

Dans le détail, 145 millions $ à 175 millions $ (en liquidité) couvriront les indemnités de licenciement et leurs coûts connexes. Et 50 millions $ à 60 millions $ (hors trésorerie) seront affectés aux rémunérations supplémentaires en actions pour les licenciés.

« Workday a annoncé un plan de restructuration qui vise à prioriser ses investissements et à continuer à faire progresser son objectif de croissance continue » y explique l’éditeur, qui estime que ce « plan » se traduira par des charges de 230 à 270 millions de dollars.

Il y a tout juste un an, en janvier 2024, le concurrent de Workday, SAP avait lui aussi annoncé des fermetures de postes pour – disait l’éditeur allemand – mieux prendre le virage de l’IA.

Dans ceux qui ne le sont plus, en revanche, « Workday prévoit de quitter certains bureaux dont elle est propriétaire ».

Dans le même temps, « pour mieux adapter » ses ressources, Workday prévoit d’embaucher dans « des domaines et des lieux stratégiques clés ».

ous sommes à un moment charnière. Partout, les entreprises ré-imaginent la façon dont le travail est effectué, et la demande croissante d’IA a le potentiel de conduire à une nouvelle ère de croissance pour Workday », écrit Carl Eschenbach, le PDG de l’éditeur , dans une lettre interne à ses employés. « Ce contexte est une grande opportunité, mais nous devons procéder à certains changements pour mieux adapter nos ressources à l’évolution des besoins de nos clients », continue-t-il, avant d’annoncer les licenciements.

Certes la marge d’exploitation (GAAP) sera inférieure à celle de l’année précédente (et au Q4 de cette année, inférieure de 22 points à celle du Q4 de l’année précédente), mais en raison des charges évoquées plus haut, liées au plan de licenciements.

Clarification des responsabilités et des processus

Courant 2026, le plan prévoit également de prioriser les investissements de Workday « dans l’IA et le développement de plateformes ».

Les autres investissements verront « leurs ROI rigoureusement évalués », prévient le PDG.

Autres décisions : les postes et les responsabilités internes seront « clarifiés » (sic) et les processus seront repensés pour « accélérer la prise de décision et l’innovation ».

Carl Eschenbach devrait en dire plus sur les recrutements et les zones prioritaires (et celles qui le seront moins) demain en interne à ses employés. Pour les autres, ces sujets seront, à n’en pas douter, au cœur des questions des analystes lors de l’annonce des résultats 2024/2025 fixée ce 25 février.