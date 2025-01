À 20 ans, Workday voit grand pour 2025

Happy Birthday Workday – On a coutume de dire que 20 ans, c’est l’entrée dans l’âge adulte. C’est ce qui va arriver à l’éditeur de SIRH et de Core Finance Workday en mars 2025. Adulte, l’entreprise l’est assurément ; avec près de 20 000 salariés et 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Et alors que Workday n’avait encore que 18 ans, l’arrivée au printemps dernier de Carl Eschenbach au poste de CEO (après le départ surprise de Chano Fernandez) lui a semble-t-il donné une nouvelle dynamique.

Ancien lutteur, Carl Eschenbach n’est pas un catcheur. Il n’est pas là pour faire semblant de prendre les sujets à bras le corps. La conférence Rising EMEA 2024 qui s’est (finalement) tenue en décembre à Amsterdam (après une date prévue en novembre puis annulée à Londres pour des questions de logistiques) n’a fait que renforcer ce sentiment.

Celui qui a fait passer en 14 ans VMware de 30 millions à 7 milliards de dollars est particulièrement enthousiaste. Et ses valeurs, ouvertement revendiquées comme humanistes, imprègnent l’entreprise. Il semble en tout cas régner une forme de bien-être chez l’ensemble des collaborateurs que nous avons pu rencontrer (ce qui n’est pas toujours le cas chez des éditeurs américains, tant s’en faut).

Illuminate : le socle IA de Workday Durant cette conférence, Workday a dévoilé en Europe la plate-forme Illuminate ainsi que de nouveaux agents IA et des assistants pour ses deux domaines principaux (RH, gestion financière). « Nous développons des capacités d’IA depuis plus d’une décennie pour aider à automatiser et à rationaliser le travail. » Co-PrésidentProduct & Technology, Workday Comme l’explique Sayan Chakraborty, le co-président de l’éditeur d’Illuminate s’appuie sur les 800 milliards de transactions annuelles générées par les 70 millions d’utilisateurs de la plate-forme. Sayan Chakraborty le concède. Globalement – au-delà de Workday –, l’IA n’a pas tenu les promesses espérées pour les entreprises malgré tout le battage qui a été fait. Mais la situation pourrait bien changer en 2025. « Chez Workday, nous développons des capacités d’IA depuis plus d’une décennie pour aider à automatiser et à rationaliser le travail. Nous suivons la même approche réfléchie, sécurisée et responsable en nous imposant les normes les plus élevées, afin de garantir que nous utilisons ces technologies de manière éthique », explique-t-il par ailleurs, pour bien souligner l’approche « responsable » de Workday.

Une analyse très fine des transactions Le co-président insiste sur le contexte autour de ces 800 milliards de transactions : un contexte utilisateur qui analyse le langage propre à un secteur ou une entreprise. C’est ainsi que Workday a créé son propre LLM dès 2020 puis qu’il a proposé son premier ensemble d’IA générative en 2023. Cette gamme d’IA a été déployée et rendue disponible aux partenaires au sein de Worday Extend. « Puis nous avons lancé AI Marketplace pour aider à trouver et déployer facilement des solutions d’IA certifiées auprès de nos partenaires. En fait, AI Marketplace fonctionne si bien que nous avons acquis l’un de ces premiers partenaires, Hiredscore, au début de cette année ». La plate-forme Illuminate appliquera l’IA en trois étapes : « Accélérez, assistez et, transformez ». « En la structurant de cette façon, nous permettons d’absorber la technologie selon un rythme et avec une manière qui conviennent à chaque organisation. Premièrement, Illuminate applique des capacités d’IA qui accélèrent les tâches courantes et vous aident à travailler plus rapidement et plus intelligemment », explique Sayan Chakraborty. « L’étape suivante est l’assistance… et ce n’est pas une simple automatisation. Lorsqu’Illuminate applique l’IA pour vous aider dans votre flux de travail, c’est comme parler à un expert ou à un copilote assis juste à côté de vous ». Grâce à la recherche conversationnelle et aux requêtes en langage naturel, l’éditeur assure qu’il peut guider l’utilisateur dans des tâches complexes et améliorer sa prise de décision. L’ultime étape est la transformation. « Nous pouvons réimaginer des processus métier entiers. C’est le monde des agents IA. Dans cette phase, Illuminate gère des processus complexes et automatise des tâches expertes […]. Nous pouvons même orchestrer plusieurs agents, coordonner des processus complexes avec de nombreuses parties prenantes. Et nous pouvons vous assurer que les agents font intervenir les parties prenantes au bon moment pour prendre ces décisions critiques ».