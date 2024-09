Intelligence artificielle : Microsoft lance la deuxième génération de son agent Copilot

Il y a 18 mois, Microsoft lançait ses « Copilots », des agents qui embarquent de l’Intelligence artificielle générative pour rechercher des informations, les résumer, et augmenter ses outils (de Microsoft 365 à Power BI).

Cette semaine, Microsoft a dévoilé la deuxième génération – l’éditeur parle de « deuxième vague » – de Copilots, qui s’appuie, comme la première, sur les LLMs d’OpenAI.

« La majorité des clients souhaitant augmenter leur nombre de licences », se réjouit même l’éditeur qui ajoute que « le nombre de clients qui disposent de plus de 10 000 licences Copilot a plus que doublé d’un trimestre à l’autre ».

En parallèle de ces annonces, Microsoft a partagé un premier « point de passage ». 60 % des entreprises du Fortune 500 utiliseraient Copilot. Et le nombre de clients de Copilot aurait augmenté de plus de 60 % en un trimestre.

Copilot plus puissant, mais aussi plus complexe

Pour J.P. Gownder, analyste principal chez Forrester Research, le point le plus important de cette deuxième vague de Copilot est que l’assistant prend plus en compte le contexte.

« Les organisations devront consacrer beaucoup plus de ressources à la formation pour aider les employés à maîtriser ces nouvelles méthodes de travail. » J.P. GownderAnalyste principal, Forrester Research

« Jusqu’à présent, ce contexte était trop souvent absent. Les réponses de Copilot étaient souvent aléatoires pour les utilisateurs, ce qui entraînait trop de “non-sens cohérents” », commente l’analyste. « Les nouvelles fonctionnalités de Copilot promettent d’améliorer cela. Et notamment [de] diriger Copilot vers des documents spécifiques lorsqu’il élabore une histoire dans PowerPoint ou qu’il compose un document dans Word ».

Il n’en reste pas moins que l’utilisation de l’IA – même en langage naturel – n’est pas forcément intuitive et simple. Copilot ne fait pas exception, et encore moins avec cette deuxième vague, plus puissante, mais aussi plus complexe.

« Le QAI (Quotient d’Intelligence Artificielle) des employés – c’est-à-dire la compréhension, les compétences et la conscience éthique que les gens apportent lorsqu’ils travaillent avec des IA génératives – n’est pas encore à la hauteur », avertit J.P. Gownder. Pour lui, « les organisations devront donc consacrer beaucoup plus de ressources à la formation et au soutien pour aider les employés à maîtriser ces nouvelles méthodes de travail ».

« Sans ces investissements, trop d’organisations auront du mal à générer de la valeur, même avec les améliorations de la deuxième vague de Copilot », tranche-t-il.