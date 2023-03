Gordon Moore est mort

Gordon Moore, le cofondateur d’Intel et l’inventeur de la célèbre loi qui porte son nom, est décédé le 24 mars dernier à l’âge de 94 ans. À la retraite depuis 1997, il était resté président émérite d’Intel jusqu’en 2006. Il a occupé le poste de PDG du fondeur de 1979 à 1987, avant de prendre la tête de son conseil d’administration. Il avait cofondé Intel en 1968 avec Robert Noyce.

« Gordon Moore a contribué à révéler la puissance des transistors et a inspiré les technologues et les entrepreneurs au fil des décennies. Chez Intel, nous restons inspirés par la loi de Moore et avons l'intention de la poursuivre jusqu'à ce que le tableau périodique soit épuisé. La vision de Gordon reste notre véritable objectif », écrit Pat Gelsinger, l’actuel PDG d’Intel, dans un communiqué. « C'est avec humilité que j'ai l'honneur et la responsabilité de perpétuer son héritage », ajoute-t-il.

Gordon Moore était aux commandes d’Intel lorsque celui-ci devint le fournisseur officiel du microprocesseur de l’IBM PC, la machine qui posa les standards de l’informatique actuelle. Il quitta son poste de PDG au moment où Intel et Microsoft décidèrent de s’allier pour créer un standard « Wintel » alternatif au PS/2 d’IBM et favorable aux cloneurs.

Gordon Moore était avant tout un chimiste. Diplômé d’un doctorat obtenu à l’université de Berkeley en 1954, il participait à cette époque au laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins, dont les recherches étaient financées par les Bell Labs. C’est à cette occasion qu’il fait la connaissance du prix Nobel de physique William Shockley, l’inventeur du transistor.

Au fil des années suivantes, l’évolution galopante des performances informatiques fera dire à des observateurs toujours plus nombreux que la Loi de Moore était réellement prophétique. Pour autant, ces observateurs ne sont jamais réellement capables de lier mathématiquement les mesures des performances des équipements informatiques – du smartphone au serveur - au nombre de transistors effectivement gravés sur un wafer. D’ailleurs, plus le temps passe, plus les deux valeurs s’éloignent, avec des performances qui stagnent de plus en plus, alors que la quantité de transistors double toujours.

Carver Mead, professeur de sciences au California Institute of Technology (abrégé en Caltech) baptise dès lors cette prédiction « la Loi de Moore ». Par rebondissement, le marché de l’informatique s’empare de cette appellation pour décrire l’évolution des ordinateurs dans les années à venir. La complexité des ordinateurs et assimilés ne dépendant pas seulement du nombre de transistors dans leurs composants électroniques, attribuer la Loi de Moore à tout produit informatique relève plus d’une stratégie marketing censée pérenniser la consommation que d’une réelle prédiction scientifique.

La loi de Moore : entre prédiction et injonction

L’intention initiale de Gordon Moore était simplement de décrire l’évolution constante des capacités des équipements industriels utilisés dans les fonderies de semi-conducteurs. Basé sur des loupes toujours mieux réglées, des rayonnements avec des longueurs d’onde toujours plus raccourcies et des matériaux toujours plus optimisés, le processus industriel de fabrication des semi-conducteurs permet en effet de réduire régulièrement la finesse de gravure sur un wafer et, par conséquent, d’augmenter le nombre de transistors que l’on peut y dessiner. La Loi de Moore par Gordon Moore n’est ni plus ni moins qu’une prédiction industrielle.

Et elle fonctionne. Elle fonctionne même de mieux en mieux. Entre 1981 – finesse de gravure de 1500 nanomètres – et 1999 – finesse de gravure de 180 nanomètres – un transistor était deux fois plus petit tous les trois ans. Depuis 1999, sa taille est divisée par deux tous les deux ans. Plus exactement, la finesse de gravure se réduit d’un facteur racine carrée de 2 à chaque itération, ce qui, mathématiquement, permet de graver un carré avec une surface deux fois plus petite : (côté / Ö2) x (côté / Ö2) = surface / 2. En 2022, les usines de TSMC ont atteint une finesse de 3 nm, soit plus de deux fois meilleure que les 7 nm atteints en 2018.

La loi de Moore de Carver Mead doit plutôt être vue comme une injonction commerciale : à partir du moment où il est possible de graver deux fois plus de transistors sur un wafer, il faut que les composants électroniques aient deux fois plus de transistors.

Les fabricants de semiconducteurs auraient en effet très bien pu produire deux fois plus de microprocesseurs par wafer. Dans un premier temps, chaque miniaturisation permettait à elle seule de fabriquer des microprocesseurs supportant des fréquences deux fois plus élevées. De plus, fabriquer deux fois plus de microprocesseurs par wafer aurait permis de diviser leur prix par deux à chaque évolution. Et il s’agissait d’ailleurs bien là de l’idée que Gordon Moore voulait faire passer, comme il l’expliquera dans une interview accordée en 2008 :

« Tout ce que j'essayais de faire, c'était de faire passer le message qu'en mettant de plus en plus de choses sur une puce, nous allions rendre toute l'électronique moins chère », avait-il alors dit.

Carver Mead incitait au contraire les fabricants de semiconducteurs à doubler la complexité des microprocesseurs à chaque itération. La complexité agit comme un multiplicateur de performances qui s’additionne à l’accélération de la fréquence apportée par la miniaturisation. Pour Carver Mead, il s’agissait surtout de maintenir le même prix par composant à chaque génération, donc de fabriquer des microprocesseurs qui occupent toujours la même surface de silicium.