Illiad ajoute une offre de cybersécurité à Free Pro avec iTrust

Illiad vient d’annoncer la prise de contrôle d’iTrust, via une prise de participation majoritaire. De quoi lancer, au travers de Free Pro, une offre de cybersécurité managée.

Pour mémoire, en 2015, iTrust levait le voile sur Reveelium, son moteur de détection d’anomalies comportementales (UEBA). Il n’a cessé d’évoluer depuis, pour se faire moteur de corrélation d’événements de sécurité au sommet d’une pile logicielle proposée clés en main – directement ou en marque blanche pour MSSP.

En 2020, Jean-Nicolas Piotrowski, fondateur d’iTrust, nous expliquait ainsi que plusieurs modules additionnels étaient venus, en 5 ans, s’ajouter à Reveelium : l’un pour l’analyse du trafic DNS (pour le tunneling malicieux), un autre spécifique aux événements remontés par les pare-feu (pour les communications avec les centres de commande et de contrôle), etc. Un travail était alors en cours pour améliorer la détection des menaces sur l’environnement Active Directory.

En outre, l’offre d’iTrust comptait également le scanner de vulnérabilités IKare et un EDR, Acsia, issu de la start-up irlandaise 4Securitas.

Au total, le fondateur d’iTrust revendiquait alors une plateforme logicielle complète pour répondre aux besoins d’un centre opérationnel de sécurité (SOC) : « tout a commencé avec une démonstration de Reveelium, montée sur une couche Elastic. Les prospects ont vu et nous ont demandé de leur fournir ça comme un produit. Alors, nous avons commencé à construire l’ensemble ».

Fort de cela, il visait d’un côté les fournisseurs de services de sécurité managés, les MSSP, qu’il ne facture qu’à compter de l’activation d’un nouveau client, et les entreprises de taille modeste, avec ses propres services managés de détection et de réponse (MDR).

Aujourd’hui, iTrust revendique « plus de 400 clients dans le monde, dont 100 grands comptes », parmi lesquels sont cités « le ministère de l’Agriculture, le Service de Santé des Armées, l’OSAC/APAVE, CEGOS, MAAF, NRJ, Burger King, etc. ».

En prenant le contrôle d’iTrust, Illiad indique « conforter [la] stratégie [de sa filiale Free Pro] d’accompagner toutes les entreprises en leur rendant accessibles les innovations technologiques et lance aujourd’hui Cyber XPR, solution unique de protection face aux nouvelles menaces cyber ».

Et de mettre notamment en avant la tarification, « très accessible » : « la protection de 5 postes pour une TPE coûte 60 €/mois ; la protection de 20 postes pour une PME coûte 400 €/mois ».

Pour rappel, Illiad a lancé Free Pro, avec Jaguar Network, en mars 2021, avec l’ambition de casser les prix sur un marché où les entreprises sont supposées acheter trop cher leurs abonnements fixes à Orange Pro et SFR Business.

Et justement, iTrust et Jaguar Network se connaissent déjà : ils avaient annoncé, en septembre 2021, le lancement d’une offre de services de sécurité managés (MSSP) conjointe. À l’époque, les deux partenaires expliquaient en outre que « depuis 2019, lTrust s’appuie sur le savoir-faire de Jaguar Network pour déployer en SaaS son SOC et le proposer ainsi en cloud à ses clients ».