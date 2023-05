Analytique et IA : SAS remet 1 milliard de dollars sur la table

SAS a utilisé une partie du milliard de dollars initial pour remanier Viya, une plateforme analytique que l’éditeur a lancée pour la première fois en 2016.

En plus de réarchitecturer Viya en 2020 pour la rendre entièrement cloud native et ajouter des fonctionnalités d’IA telles que le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l’analyse prédictive, SAS a également beaucoup investi dans l’amélioration des performances de Viya. Cela aurait permis de minimiser le temps de traitement et d’améliorer l’utilisation de la mémoire, rappelle l’éditeur.

Il s’est aussi rapproché de Singlestore, éditeur d’une base de données in-memory HTAP, un partenariat présenté comme un moyen de favoriser la migration vers le cloud des clients on-premise et un vecteur d’accélération des performances de SAS Viya.

Un milliard de dollars et toujours plus d’offres verticalisées

En outre, SAS a décliné des offres spécifiques à des industries. Ces versions spécialisées sont conçues pour découvrir et gérer des indicateurs spécifiques à des domaines d’activité qu’une plateforme BI traditionnelle ne couvre pas nativement.

SAS a développé des solutions analytiques pour des secteurs tels que l’agriculture, la banque, l’éducation, la santé, l’assurance, le commerce de détail, les télécommunications et même le sport.

Cet engouement pour les offres verticalisées ne s’observe pas uniquement chez SAS. Databricks et Snowflake ont tous deux décliné des solutions pour les acteurs bancaires, du retail et plus récemment de l’industrie manufacturière.

Ces offres incluent, entre autres, des modèles et d’ensembles de données prédéfinis, et sont conçues pour simplifier l’intégration et de réduire le temps nécessaire afin de tirer parti de leurs opérations d’analytique.

Justement, SAS prévoit d’utiliser une grande partie du nouveau milliard de dollars pour étendre les fonctionnalités de ces offres spécifiques et d’en lancer de nouvelles.

C’est l’engagement qu’il a pris lors de sa conférence SAS Innovate cette semaine à Orlando, en Floride.

SAS prévoit de développer des versions spécifiques de sa plateforme pour les secteurs émergents tels que l’énergie durable et les secteurs de la santé. En outre, il prévoit de faire évoluer les versions existantes dédiées à des secteurs tels que la recherche biomédicale.

Selon Doug Henschen, analyste chez Constellation Research, il est judicieux de continuer à investir dans des outils destinés à diverses industries.

Bon nombre de grands groupes préfèrent concevoir des plateformes spécifiques composées de nombreux outils et ne se servent que d’une infime partie de ces solutions verticalisées, généralement celles qui permettent d’échanger des données avec leurs pairs. Cela ne se vérifierait pas chez les clients de SAS, d’après l’analyste.

« SAS tire la plus grande partie de ses revenus des solutions verticales pour l’industrie », souligne-t-il. « Les clients apprécient les capacités qui sont spécifiques aux besoins et aux cas d’usage de leur secteur, car cela signifie qu’ils bénéficieront d’une plus-value écourtée. De plus, il arrive souvent que les fonctionnalités développées pour un secteur puissent être mises à profit dans d’autres », justifie-t-il.

Jay Upchurch, vice-président exécutif et directeur des systèmes d’information de SAS, confirme que cette verticalisation profite à son employeur.

Et comme la pandémie de COVID-19 a frappé environ un an après l’engagement initial d’un milliard de dollars de SAS dans l’IA, l’éditeur a fini par fournir « des dispositions qui se sont avérées vitales en ces temps incertains », selon Jay Upchurch.

L’éditeur s’est d’abord concentré sur certains des secteurs les plus établis et les plus gourmands en données. Aujourd’hui, SAS espère faire de même pour d’autres domaines d’activité.

« Nous voulons aider nos clients à créer une entreprise résiliente », avance-t-il. « L’analytique, l’IA et le cloud contribuent à créer les bases de la résilience. Maintenant, nous essayons de comprendre comment généraliser cela à un large éventail de secteurs ».