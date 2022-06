Clouds verticaux : vrai besoin client ou faux argument marketing ?

En 2025, les entreprises vont investir de plus en plus dans le cloud public plutôt que dans l’IT traditionnelle, selon une étude de Gartner. Ce revirement des habitudes d’achat, pour partie dû à la pandémie, s’est traduit par l’adoption massive d’infrastructures, d’applications, et de processus métier en mode cloud. En effet, Gartner estime que les deux tiers (65,9 %) des dépenses en logiciels applicatifs concerneront les technologies cloud en 2025, contre 57,7 % en 2022.

Les hyperscalers américains (AWS, Google et Microsoft) voient ainsi leur activité exploser. Selon Gartner, les services de cloud public devraient dépasser les 480 milliards de dollars cette année. Ces prévisions optimistes de croissance reposent en grande partie sur la stratégie des grands cloudistes, qui proposent désormais des « clouds verticaux ». Ces suites cloud par secteur d’activité misent sur la sophistication et l’intégration accrues des services.

En décembre 2021, Liz Herbert, VP et analyste principale chez Forrester, affirmait qu’AWS tentait de « perfectionner l’approche pour une prise en compte globale, ancrée dans un secteur d’activité et en lien avec le métier », une analyse qui vaut aussi pour Google et Microsoft.

Alysa Taylor, vice-présidente de la division Business Applications and Global Industry chez Microsoft expliquait dans un blog l’an dernier : « Pour créer les clouds sectoriels Microsoft, nous avons conjugué des modèles de données communs, des connecteurs, des workflows et des interfaces de programmation [API], ainsi que des composants et des normes spécifiques au secteur, avec toute l’offre de services cloud de Microsoft – Microsoft 365 et Teams, Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365 et les solutions de sécurité. Avec ces clouds verticaux, nous voulons aider les entreprises à apporter plus vite de la valeur ajoutée, à s’adapter rapidement aux changements et à s’inscrire sur le long terme, le tout bien sûr dans une totale sécurité. »

Microsoft annonçait à ce moment-là trois nouvelles solutions sectorielles, à savoir Microsoft Cloud for Financial Services (services financiers), Microsoft Cloud for Manufacturing (industrie) et Microsoft Cloud for Nonprofit (organisations à but non lucratif), qui venaient s’ajouter à ses offres dédiées au secteur de la santé et au retail. D’autres fournisseurs font de même, mais pourquoi maintenant ? S’agit-il de la vieille tactique consistant à lier les clients à un seul fournisseur ? Ou les besoins de transformation et d’évolution des secteurs d’activité se sont-ils complexifiés au point d’exiger une aide spécialisée ?

Une évolution logique Pour Parthiv Shah, directeur général adjoint, spécialiste en transformation et stratégie Cloud chez Tata Consultancy Services (TCS), c’est une évolution logique. Les clients sont demandeurs, précise-t-il. Ils veulent des solutions à des problèmes spécifiques et non des services cloud génériques, dont le déploiement et le paramétrage en interne seront chronophages, et demanderont des compétences que les entreprises n’ont pas forcément et qui augmentent les coûts. Parthiv Shah comprend donc cette approche par secteur et la compare même à celle que suit TCS avec ses clients. « Comme nos clients demandent des solutions cloud sectorielles, [TCS fournit] des solutions intersectorielles ou configurables selon le secteur d’activité pour répondre aux besoins de transformation spécifiques ». « Toutefois, les workloads actuellement dans le cloud ne représentent que 20 à 30 % de ce qu’ils pourraient être. C’est la preuve qu’à l’heure actuelle, les solutions cloud manquent d’attractivité », regrette-t-il. « Les solutions sectorielles contribuent à améliorer cela. » Nick Taylor, directeur d’Accenture Cloud First pour le Royaume-Uni et l’Irlande, fait le même constat quand il affirme qu’avec le cloud la technologie elle-même a bien progressé en maturité, mais que pour beaucoup d’organisations la seule migration de leurs systèmes vers des fournisseurs cloud ne présente pas un réel intérêt. « Les clouds sectoriels ont pour avantage de combiner la commodité du cloud public avec les spécificités des applications du secteur […] sans concession sur les besoins propres au secteur d’activité. » Selina YuanDirectrice générale affaires commerciales, Alibaba Cloud Intelligence « Elles se rendent compte que la valeur des informations issues des données et de l’IA [intelligence artificielle] est bien supérieure à celle offerte par le stockage, poursuit N. Taylor. C’est là que les propositions cloud par secteur ou par fonction présentent des atouts majeurs. Pensées pour répondre directement aux défis uniques ou aux opportunités métiers d’un secteur, elles apportent bien plus de valeur. » Le mot clé : valeur. Sans solution adaptée, le projet risque de se transformer en usine à gaz coûteuse. Nick Taylor cite le secteur de l’assurance comme exemple à suivre. « Beaucoup de solutions passent en mode SaaS et vous avez alors la possibilité d’analyser d’énormes volumes de données et de mieux intégrer la gestion des sinistres, la fraude, la souscription de polices, les risques et la tarification ». « Nous constatons une croissance régulière de la demande pour les services cloud sectoriels sur un grand nombre de marchés verticaux », assure Selina Yuan, directrice générale des affaires internationales chez Alibaba Cloud Intelligence. « Les clouds sectoriels ont pour avantage de combiner la commodité du cloud public avec les spécificités des applications du secteur […] sans concession sur les besoins propres au secteur d’activité (règles et obligations à respecter, par exemple). »

Évolutivité et compétitivité Ce principe vaut pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cliente d’Infor, l’exploitation fruiticole suédoise Kiviks Musteri, qui a planté ses premiers pommiers en 1988, joue désormais dans la cour des grands, grâce aux clouds verticaux. Selon Nina Hjalmarsson, sa directrice de la chaîne logistique et des systèmes d’information, le défi consistait à conserver l’authenticité, les valeurs familiales et l’environnement indissociables du succès de Kiviks, tout en étant en mesure de rivaliser avec des entreprises plus grandes. « Compte tenu de la taille de notre entreprise, il nous est impossible d’avoir les mêmes ressources et la même infrastructure IT que nos plus gros concurrents. Nous devons donc nous montrer plus intelligents et agiles, et garantir une efficacité maximale », resitue-t-elle. Les ventes de Kiviks ayant bondi pendant la pandémie, le besoin de transformation s’est fait encore plus pressant. Il ne s’agissait pas simplement de mieux gérer la chaîne logistique, mais d’améliorer la transparence, la gouvernance, la traçabilité et la capacité d’évolution. L’exploitation a décidé d’adopter la CloudSuite Food and Beverage d’Infor, un cloud vertical capable de prendre en compte les obligations de réglementation et de sécurité du secteur alimentaire. Ce système hébergé sur AWS gère tous les aspects logistiques, offrant ainsi une visibilité sur les coûts, et permet de mieux contrôler et de s’appuyer réellement sur les chiffres pour calculer la rentabilité et gérer la croissance avec finesse. « Nous considérons aussi notre passage au cloud [vertical] comme un tremplin vers l’industrie 4.0 » Nina HjalmarssonDirectrice chaîne logistique et systèmes d'information, Kiviks Musteri « Nous constatons chaque jour les avantages du nouveau système à travers de petites améliorations dans de nombreux domaines : dont une plus grande visibilité pour agir ou identifier des opportunités, ou pour évaluer de meilleures façons de travailler », souligne Nina Hjalmarsson. « Nous considérons aussi notre passage au cloud [vertical] comme un tremplin vers l’industrie 4.0, que nous avons hâte de mettre en œuvre pour améliorer nos performances environnementales et atteindre nos objectifs de développement durable à long terme », ajoute-t-elle.