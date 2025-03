Prolongement du support de SAS 9.4 jusqu’en 2030 : « nous avions commis une erreur »

En 2019, SAS Institute espérait que ses clients historiques migrent rapidement vers sa plateforme de nouvelle génération, Viya. Et de préférence vers le cloud. Quitte à forcer l’effort.

« Je pense que nous avons eu un raté », reconnaît Grégoire Ferreri, directeur général France chez SAS.

Le raté en question serait d’avoir annoncé en 2021 la fin du support de SAS 9 pour 2025. SAS 9 a été lancée la première fois en 2004, il y a 21 ans.

Cela veut-il dire que SAS abandonne l’idée de faire migrer ses clients vers la plateforme Viya ? Non, il s’agit d’adopter une approche plus progressive.

D’autres éditeurs ont pris des décisions similaires, sans forcément l’affirmer haut et fort. C’est le cas de SAP. L’éditeur allemand a prolongé le support de l’ERP ECC de certains clients à condition qu’ils adoptent l’offre Rise With SAP. Mais il a aussi prolongé le support de la suite BI SAP BusinessObjects jusqu’en 2030, voire « au-delà ».

En janvier 2025, SAS a informé ses clients que plusieurs produits antérieurs sont entrés en support limité. « Le support limité signifie que le logiciel ne reçoit plus de correctifs de sécurité ni de corrections de bugs, qu'il n'est plus disponible en téléchargement et que la gestion des problèmes est restreinte au niveau de gravité 3 ou inférieurs », indique Chris Hemedinger, directeur de l’engagement utilisateur, dans un billet de blog. Moyennant finance, une offre de support étendue est proposée aux clients exploitant encore ces versions vieillissantes de la plateforme analytique.

Du « move to Viya » au « move toward Viya »

« Auparavant, nous faisions du “move to Viya”, maintenant, nous opérons un “move toward Viya” », nuance le directeur général France. « Cela peut faire sourire […], mais là où avant nous disions aux clients disposant d’un patrimoine informationnel sur SAS 9 : “vous choisissez de rester avec SAS ou non, mais vous avez deux à trois ans pour y aller”, désormais notre approche est plus intelligente, plus fine, moins dogmatique ».

Ainsi, SAS étudierait avec ses clients toutes les possibilités.

« Nous étudions avec les clients comment aborder les nouveaux cas d’usage avec Viya. S’il est intéressant de récupérer une partie des cas d’usage sous SAS 9, notamment en s’appuyant sur des solutions de risque, de fraude, de conformité », explique Grégoire Ferreri. « Cela sera plus facile, plus rapide : l’on ne met pas à la poubelle 20 ans de code comme ça », continue-t-il.

« Et puis, acceptons qu'une partie reste en SAS 9. Acceptons peut-être même qu'une partie soit décommissionnée au profit d'une solution tierce ».

Une approche qui séduit certains clients, dont un « grand acteur du secteur public français ». « Avec lui, nous avons sanctuarisé certains usages SAS 9 et nous nous sommes mis d’accord pour traiter les nouveaux cas d’usage avec Viya ».

Et de préciser que Viya est disponible en cloud public (AWS, Azure et bientôt GCP), en cloud privé et sur site (sur Kubernetes open source, GCP VMare Engine ou Red Hat OpenShift).