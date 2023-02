OVHcloud prépare lui aussi une alternative open source à Exchange

L’offre Webmail du fournisseur cloud français semble reposer uniquement sur l’hébergement de licences Exchange. Cela ne reflète pas totalement la réalité, selon Pierre Lamarche, vice-président Web Cloud chez OVHcloud.

« Historiquement, nous vous avons d’abord offert des emails basés sur des technologies open source », indique-t-il. « Certains d’entre vous ont probablement encore ces boîtes actives, car nous en comptons des millions qui tournent actuellement ».

« Puis, vous nous avez demandé de faire de l’Exchange. Alors, nous avons fait de l’Exchange. Notre service était déjà souverain en 2011, puisque nous avons déconnecté de facto tout envoi de données clients vers Microsoft. Nous sommes même devenus un des leaders mondiaux sur Exchange », affirme-t-il.

Le support de la technologie de synchronisation ActiveSync et des fonctionnalités collaboratives est déjà inclus dans trois des quatre offres Exchange actuellement disponibles chez l’hébergeur français.

« Nous vous proposerons un panel qui va de la boîte mail la plus simple à une boîte premium qui supportera ActiveSync ainsi que des fonctionnalités collaboratives “standard” », anticipe Pierre Lamarche.

Certains clients d’OVHcloud auraient réclamé le retour d’une alternative open source qui soit « tout aussi performante » et avec l’ensemble « des fonctionnalités “qui font le café” », selon Pierre Lamarche.

Le fournisseur cloud prévoit une « cerise sur le gâteau ». « Pour les besoins des plus grosses organisations et les ministères, nous proposerons une déclinaison de certifications de sécurité, allant même – à terme – jusqu’à la certification SecNumCloud pour certaines de ces nouvelles offres », promet le vice-président Web Cloud chez OVHcloud.

OVHcloud met en avant la future plateforme collaborative de Shadow

Ce n’est pas tout. OVHcloud souhaite proposer une plateforme collaborative. « Nous travaillons actuellement avec Shadow qui a pour ambition de proposer une offre complète de collaboration et de productivité dans le cloud », déclare Pierre Lamarche.

Shadow s’appelait auparavant Blade. La société à l’origine d’un service VDI dédié au gaming avait été placée en redressement judiciaire après avoir subi des difficultés techniques (Blade voulait quitter l’infrastructure d’OVHcloud) et des conflits en interne. Elle n’avait pas su convaincre les investisseurs de l’accompagner, malgré une forte croissance affichée. En 2021, face à Illiad (Scaleway), le tribunal de commerce de Paris a retenu l’offre de reprise d’Octave Klaba, fondateur et président du conseil d’administration d’OVHcloud, à travers HubiC. HubiC et Blade ont disparu au profit de la marque Shadow.

En sus d’une offre VDI pour les professionnels (Business Solutions), Shadow a déjà lancé Shadow Drive, une solution de stockage en cloud, développée en partenariat avec NextCloud, et présentée comme une alternative à Google Drive, Box ou DropBox.

Shadow entend compléter cette première brique avec une messagerie instantanée, des outils d’édition en ligne, ou encore un service de visioconférence. « Du fait de l’intégration avec notre offre d’email, ce sont tous les clients d’OVHcloud qui auront un accès facilité à cette future suite collaborative chez Shadow », vante Pierre Lamarche.

Pourquoi de telles annonces ? Il ne faut pas oublier que Microsoft a prévu de « soutenir » les fournisseurs cloud européens en facilitant l’hébergement de certains de ses produits. Or, OVHcloud s’était montré vigilant, car le géant américain n’a pas encore clarifié la situation concernant le partage de données, ainsi que l’hébergement de OneDrive et Office, deux briques rattachées à Microsoft 365. Les deux annonces commises lors du Very Tech Trip pourraient être considérées comme des portes de sortie en cas de durcissement des relations avec la firme de Redmond.