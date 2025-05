Sapphire : SAP va devoir rassurer ses clients au-delà de l’IA

SAP se prépare pour Sapphire, sa grand-messe annuelle. L’éditeur y détaillera ses avancées dans l’IA générative (GenAI) avec Joule, avec ses projets en matière d’IA agentique et son approche de l’intégration de données, autour de Business Data Cloud. Mais pour les analystes, SAP aura aussi tout intérêt à modérer un peu son discours sur l’IA et à répondre aux préoccupations les plus concrètes de ses clients.

L'époque où les clients pardonnaient (presque) tout aux éditeurs dès qu'ils leur parlaient d'IA est révolue, avertit Holger Mueller, analyste chez Constellation Research. SAP devra montrer les progrès qu’il a réalisés pour rendre S/4HANA plus attractif dans sa suite de produits, et ne pas oublier de parler de Ariba, de SuccessFactors et de Concur.

Un équilibre à trouver autour et hors de l’IA Jon Reed, cofondateur du cabinet Diginomica, estime cependant que SAP a une vraie histoire à raconter autour de Joule et de l’IA agentique. Mais, ajoute-t-il immédiatement, un excès d’enthousiasme pourrait faire perdre de vue d’autres sujets essentiels. « Beaucoup d’éditeurs tombent dans le piège de se projeter sans cesse dans leur futur IA, au détriment d’opportunités plus immédiates », prévient-il. C’est cet équilibre délicat que SAP devra trouver. D’autant plus qu’il doit répondre au discours offensif de ServiceNow, qui laisse entendre que SAP – et d’autres – pourraient devenir de simples référentiels de données pour ses propres agents IA. Jon Reed ne partage pas cette vision d’un ERP (PGI) qui deviendrait une base de données, mais il juge que SAP doit clarifier son positionnement. Pour lui, SAP a une belle carte à jouer en illustrant comment ses outils peuvent aider à gérer l’instabilité économique mondiale et à s’adapter rapidement à des bouleversements comme les hausses des droits de douanes ou des tensions sur les approvisionnements. « On verra s'ils peuvent combiner le message qui explique pourquoi ils sont pertinents dans le contexte de l'IA, pour l'avenir, avec celui qui explique comment ils peuvent aider les clients, ici et maintenant - par exemple, pour reconfigurer leur supply chain ».

SAP a un rôle à jouer dans un contexte économique très incertain Joshua Greenbaum, du cabinet Enterprise Applications Consulting, partage cet avis. Pour lui, les technologies historiques de SAP, comme la gestion du transport ou de la logistique, et l’IA traditionnelle (non-générative) restent précieuses en cette période d’incertitude. « SAP a toujours été très bon dans ces domaines et il progresse encore. Ces fonctions sont aujourd’hui cruciales à l’échelle de l’économie mondiale », souligne-t-il. « Pas forcément besoin d’un Joule pour y apporter de la valeur », tranche-t-il. Selon lui, SAP devra aussi donner plus de détails sur sa stratégie autour de Business Data Cloud (BDC). Une point un peu sous-estimé lors du lancement de BDC en février est l’ouverture du modèle de données SAP, qui facilite les intégrations avec des systèmes tiers. « C’est un pari risqué, mais à fort potentiel », résume l’analyste. « SAP dit à ses clients : nous allons le faire, nous allons le faire mieux, plus largement, et vous pourrez même innover sur l’ERP ».

Aligner vision et préoccupations clients Ben McGrail, directeur général de Xmateria, partenaire SAP au Royaume-Uni, attend que l’éditeur aborde ces « trois grands sujets » : IA et Joule, les données et BDC, et enfin les offres cloud Grow with SAP et Rise with SAP. Mais il constate aussi souvent un décalage entre les annonces, ambitieuses, et les préoccupations quotidiennes des entreprises. « C’est normal dans une certaine mesure. Les clients viennent [à Sapphire] pour savoir ce qui va arriver [dans les produits]. Mais il ne faut pas pour autant minimiser les vraies questions qu’ils se posent », alerte-t-il. Or aujourd’hui, lorsqu’il échange avec ses clients, Ben McGrail constate que l’IA et/ou BDC ne sont pas leurs priorités. « Ce qu’ils nous disent, c’est que l’économie et l’incertitude mondiale influencent leurs arbitrages budgétaires à long terme. » Un autre sujet reste brûlant dans leurs esprits : la migration vers S/4HANA. « Certains sont en plein dedans, d’autres commencent à peine, d’autres encore ont du mal à construire un business case [pour justifier une migration] », explique-t-il. « C’est assurément un sujet dont on parle beaucoup. »