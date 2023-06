Tibco se concentre désormais sur l’intégration et la virtualisation de données

Tibco a dévoilé mardi des versions actualisées de ses plateformes de virtualisation et d'intégration des données.

Ces mises à jour interviennent environ six mois après que Vista Equity Partners, société mère de Tibco, a fusionné Tibco avec Citrix à la suite de l'acquisition de son acquisition par Vista en 2022.

Une fois Tibco et Citrix fusionnés, Vista a réorganisé Tibco à la fin de l'année 2022. Cette réorganisation s'est traduite par la création d'une société baptisée Cloud Software Group (CSG), dirigée par le PDG Tom Krause, qui inclut Tibco et se sépare des activités qui faisaient auparavant partie de Tibco.

Tibco, fondé en 1997, a acquis au cours des deux dernières décennies des plateformes analytiques telles que IBI (anciennement Information Builders), Spotfire et JasperSoft. Aujourd'hui, chacune de ces technologies constitue sa propre unité commerciale sous l'égide de CSG.

C’est l’inverse stratégie de Thoma Bravo qui a adoubé le rachat de Talend par Qlik dans le but de fournir une plateforme de traitement de données « bout en bout ».

Selon Rajeev Kozhikkattuthodi, responsable de la gestion des produits, de l'interface utilisateur et des alliances technologiques chez Tibco, il faut surtout retenir la possibilité de cartographier et gérer les données des clients à travers plusieurs clouds.

« Il s'agit d'améliorations du mapping des données et des visualisations, ainsi que des capacités de recherche et de sécurité à travers des sources virtualisées », résume Doug Henschen. « Je dirais qu’elles aident à faciliter et à accélérer la réunion des sources de données distribuées et à rendre ces données accessibles de manière sécurisée ».

Plus précisément, une nouvelle interface utilisateur doit permettre aux clients d'accéder aux fonctionnalités de catalogage des données ainsi que contrôler l'accès des utilisateurs et d'autres mesures de sécurité.

Outre la séparation de Spotfire, JasperSoft et IBI de Tibco, la création de CSG s'est accompagnée du licenciement d'environ 15 % de ses effectifs après la fusion de Citrix et Tibco.

Du batch au temps réel

Outre les nouvelles capacités de virtualisation, la mise à jour de Cloud Data Integration comprend des outils améliorés de transformation et de mappage des données, ainsi qu'une fonction de change data capture (CDC) en temps réel.

La CDC est le processus d'identification et de capture des modifications apportées aux données au sein d'une base de données et la fourniture d'informations sur ces modifications à d'autres systèmes dans un pipeline en temps réel afin de maintenir les données à jour.

Historiquement, Tibco s'est concentré sur l'intégration d'applications par lots, note M. Kozhikkattuthodi.

Ainsi, Tibco rassemble les deux fonctionnalités de CDC dans un environnement d'intégration de données unique, de sorte que les organisations n'aient pas à intégrer séparément les données en temps réel et les données par lots.

« Cette nouvelle fonctionnalité nous permet de faire le lien entre le monde temps réel et le monde batch », explique Rajeev Kozhikkattuthodi. « Nous considérons le CDC en temps réel comme un ingrédient clé. Nous permettons [aux clients] de simplifier le rapprochement des deux, de sorte que ce qui prenait des jours à se concrétiser sur un tableau de bord devienne exploitable en quelques secondes ».

Les outils améliorés de cartographie et de transformation des données, quant à eux, utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour fournir des recommandations automatisées. Les outils apprennent au fil du temps en se basant sur le comportement des utilisateurs et recommandent des actions concernant la manière de cartographier et de transformer les données.

« Les apports de l'IA et du machine learning dans des scénarios de virtualisation et d'intégration sont importants », estime de son côté Doug Henschen. « Le simple fait de voir et de comprendre ce qui est disponible et d'obtenir des recommandations sur les sources de données les mieux adaptées est un énorme atout pour la productivité ».