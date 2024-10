2024.3 : Tableau délaisse (un peu) l’IA pour répondre aux besoins des clients

Tableau a dévoilé sa mise à jour 2024.3. Ici, peu d’IA générative et point d’innovations de pointe. Selon Doug Henschen, analyste chez Constellation Research, cette version propose plutôt des outils qui répondent aux besoins des clients et améliorent progressivement la plateforme analytique.

« Je qualifierais la version 2024.3 de version incrémentale avec plusieurs améliorations très utiles et attendues par les clients », déclare-t-il.

Mike Leone, analyste chez Enterprise Strategy Group [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT], emploie le même adjectif pour évaluer la portée de cette mise à jour 2024.3. La disponibilité de cette mouture intervient peu de temps après que Tableau a dévoilé d’importantes capacités en matière d’IA, nuance-t-il.

Par exemple, la mise à jour a été publiée un mois seulement après le lancement de Tableau Einstein, une plateforme analytique « composable » qui infuse des briques d’IA à tous les étages. C’est essentiellement l’avenir de Tableau : la BI infusée à l’IA et l’enchâssement de ses technologies dans l’écosystème Salesforce. En outre, Tableau 2024.3 arrive trois mois après que l’éditeur a lancé les premières versions de Tableau Agent, un assistant basé sur l’IA, et huit mois après la sortie de Tableau Pulse, un outil pour simplifier le suivi d’indicateurs, là encore propulsé par des modèles de machine learning et d’IA générative.

« Bien que nous ne voyions aucune mention d’agents ou d’IA dans cette version, je pense que cela a été fait à dessein pour répondre aux besoins des clients suivant leur parcours d’exploration des données et d’analytique », affirme Mike Leone. « Il y a [beaucoup d’entreprises] qui utilisent les capacités fondamentales de Tableau au quotidien et qui n’ont pas besoin d’être perturbées [par l’IA] pour l’instant. »

La mise à jour 2024.2 de Tableau a introduit des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’intégrer Pulse dans des applications, afin qu’ils n’aient pas à basculer entre ces applications et l’environnement Tableau pour visualiser les informations générées par l’IA. Elle a également ajouté une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mieux relier les ensembles de données qui ont des dimensions partagées, telles que le temps ou la géolocalisation.

Cloud Manager, un moyen d’inciter les migrations vers Tableau Cloud Alors que l’IA générative a le vent en poupe depuis deux ans, de nombreuses entreprises sont encore confrontées à la complexité de migrer leurs piles de traitement de données vers le cloud. En même temps, elles étudient les moyens de développer et de déployer des outils d’IA générative. Pour leur faciliter la tâche, Tableau lance Cloud Manager, une fonctionnalité qui vise à simplifier la création, l’expansion et la gestion des déploiements basés sur le cloud. Cloud Manager, qui sera déployé par vagues pour les clients existants de Tableau, permet aux administrateurs système de contrôler la création et la gestion des déploiements dans la région de leur choix, dont la gestion des licences et des sièges. Selon Doug Henschen, il s’agit essentiellement d’un moyen pour Tableau d’aider les clients qui utilisent encore Tableau Server (la distribution sur site de la plateforme BI) à migrer vers Tableau Cloud. « Salesforce encourage ses clients [à migrer vers le cloud], mais la gestion du déploiement dans le cloud peut s’avérer délicate, en particulier pour les grandes entreprises dont les métiers doivent travailler sur plusieurs sites et dans plusieurs régions », note-t-il. « Tableau Cloud Manager offre une flexibilité qui facilite la gestion des privilèges et des licences associées aux sites, aux régions et aux utilisateurs ».

Tableau enfin intégré à Teams Tandis que Tableau Cloud Manager offre une aide aux administrateurs système dans le cadre de la migration de leur entreprise vers le cloud, Tableau App for Microsoft Teams vise à faciliter l’utilisation des capacités d’analytique de Tableau par les métiers. Tableau a déjà des intégrations avec Slack, qui, comme lui, est une filiale de Salesforce. Ces intégrations permettent aux utilisateurs des deux plateformes d’utiliser Tableau dans leur environnement Slack plutôt que de devoir passer d’une plateforme à l’autre pour analyser les données. Cependant, de nombreuses entreprises utilisent d’autres plateformes de communication et de collaboration telles que Teams. Par conséquent, l’intégration avec Teams, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les tableaux de bord Tableau et les métriques Pulse dans les applications et les canaux Teams, est précieuse, selon Doug Henschen. « L’intégration de Microsoft Teams [est] une mise à jour qui figurait sur la liste de doléances de nombreuses entreprises qui utilisent Teams et qui souhaitent pouvoir collaborer autour des analyses issues de Tableau ». Doug HenschenAnalyste, Constellation Research « L’intégration de Microsoft Teams [est] une mise à jour qui figurait sur la liste de doléances de nombreuses entreprises qui utilisent Teams et qui souhaitent pouvoir collaborer autour des analyses issues de Tableau », rappelle-t-il. Outre Cloud Manager et l’intégration avec Teams, Tableau 2024.3 comprend les éléments suivants : Table Viz Extension, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs préférant les rapports traditionnels aux visualisations de données d’ajouter des tableaux détaillés et des vues en grille aux tableaux de bord.

Paramètres spatiaux. Les paramètres spatiaux permettent aux utilisateurs d’interroger et d’analyser des données géospatiales. Plus particulièrement, Tableau « géocode » les champs d’adresse, ce qui permet, entre autres, d’optimiser des plans de livraison ou des campagnes marketing.

Une fonctionnalité qui permet aux développeurs de visualiser le modèle de données en cliquant sur le volet Source de données dans un classeur Tableau pour comprendre comment les tables des modèles de données sont liées à leurs sources de données.

Un outil qui permet aux administrateurs système de définir des contrôles d’accès sur un maximum de 20 fournisseurs d’identité (services qui stockent et vérifient les identités des utilisateurs) sur chaque site Tableau Cloud.

L’ouverture d’une région cloud en Allemagne pour Tableau Cloud. Les clients, dont les instances sont déployées à Dublin, seront transférés vers cette nouvelle région. Tout comme Doug Henschen affirme que Cloud Manager et l’intégration de Teams sont des nouvelles fonctionnalités utiles, bien que peu spectaculaires, Mike Leone, lui, ajoute Viz Extension dans cette catégorie. « Tout le monde n’adopte pas l’IA au rythme que l’industrie aimerait imprimer ». Mike LeoneAnalyste, Enterprise Strategy Group - Techtarget « Tout le monde n’adopte pas l’IA au rythme que l’industrie aimerait imprimer », déclare-t-il. « Par exemple, Table Viz Extension est un moyen de permettre aux utilisateurs existants de continuer à tirer parti de ce qu’ils connaissent et apprécient dans les fonctionnalités traditionnelles de Tableau, comme les tableaux de bord et les rapports simples, tout en ne mettant pas de barrières aux “power users” ou ceux qui exploitent les fonctionnalités les plus avancées de la plateforme BI ».