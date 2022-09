Intelligence Artificielle appliquée aux RH : les cas d’usages

L’Intelligence artificielle (IA) appliquée aux RH est un sujet sensible. D’une part, parce que dans Ressources Humaines, il y a « humaines ». D’autre part, parce qu’une réglementation comme le futur « IA Act » de l’Union européenne considère légalement qu’il s’agit d’un domaine d’application pas tout à fait comme les autres.

« Il y a une vraie crainte face à la réglementation de l’IA éthique. Personne ne souhaite devoir gérer un “bad buzz” et des reproches de discrimination à cause de la technologie », confirme Jean-François Sebastian, PDG de SAS France (éditeur historique d’outils pour les Data Scientists). « Nous constatons chez nos clients une volonté grandissante de mettre en place des formations et des chartes d’intelligence artificielle éthique. Cela va dans le très bon sens, mais cela explique également la prudence d’adoption d’outils RH basés sur l’IA ».

Une étude de Forrester auprès des DRH américains confirme « ce manque de confiance » (sic). Il ne s’agit pas d’une défiance, mais plus d’un manque de moyen en experts de l’IA pour superviser les algorithmes et contrôler les résultats. Le constat est le même en France. D’après une étude du cabinet Axys Consultants, les DRH français perçoivent bien les bénéfices de l’IA, mais des freins, voire une certaine méfiance demeurent.

Pourtant – et c’est le paradoxe –, les SIRH sont de plus en plus « infusés » à l’IA. Et plusieurs usages « augmentés » sont d’ores et déjà passés dans les mœurs des équipes RH.

Voici donc un tour d’horizon de ces cas d’usage, des plus démocratisés aux plus avant-gardistes, que les DRH françaises emploient quotidiennement ou qu’elles sont en train d’explorer.

La formation est justement un domaine où l’IA a particulièrement bien trouvé sa place. « Nous sommes officiellement entrés dans l’ère du contenu “ micro-learning ” analysé et recommandé par le Machine Learning », assure pour sa part Karim Safine. « Les utilisateurs s’attendent à ce que l’entreprise connaisse très précisément leurs besoins et leurs préférences en formation ». Pour lui, ce serait même devenu un « un prérequis » dans l’esprit des employés.

De fait, une pépite française comme Talentsoft (rachetée par Cegid) fait déjà du « matching » entre les compétences internes et les besoins de l’entreprise grâce à une IA. Mais pour faire ce matching, encore faut-il s’entendre sur les mots. Workday applique donc des algorithmes sémantiques pour unifier la définition des compétences et en comprendre les différentes formulations possibles . Les usages de ce lexique commun vont du recrutement (analyse de CV) à la formation (analyse des profils et des fiches de postes internes).

Plus avancé, mais déjà vulgarisé d’après Sylvain Letourmy d’Oracle, le matching de données met en relation une information de référence avec des « offres » et fait des suggestions .

Toujours dans le recrutement, les entreprises françaises ont de plus en plus recours à des formes d’IA pour rédiger des annonces d’emplois « sans aucun biais cognitif, tout en restant compétitives », continue Karim Safine.

De la même manière, les chatbots font eux aussi partie des usages acceptés. « Ils font désormais partie intégrante des fonctionnalités de libre-service des systèmes HCM/SIRH. La plupart des employés ont rencontré cette technologie dans d’autres applications en dehors du travail et cette automatisation est naturellement arrivée dans les technologies RH », souligne Greg Pridgeon, Analyste senior chez Forrester. « L’apparition de cet usage pour les employés, les managers et les RH n’est donc pas une réelle surprise », confirme Sylvain Letourmy.

« L’usage le plus naturel, et accepté, est certainement celui qui se cache dans le moteur de recherche intégré [dans le SIRH] », constate Sylvain Letourmy, Directeur Stratégie Solutions RH Oracle France & Europe du Sud. « Notre expérience quotidienne sur Internet depuis des années fait que nous nous sommes accoutumés à une forme de “magie”. Quels que soient les mots utilisés, l’outil retrouve les synonymes, cherche dans les titres et les contenus, dans les descriptifs et il classe les réponses par types (fiche employé, poste, formation, action RH, etc.) ».

Les usages « de pointe » de l’IA appliquée aux RH

D’autres usages ne sont pas encore uniformément déployés, mais sont en train de se démocratiser.

L’un des domaines où l’IA monte particulièrement en puissance est celui de la gestion des compétences.

« Les DRH sont confrontés à la complexité d’un environnement en permanente recomposition », relève Sylvain Letourmy d’Oracle. « L’IA permet de compiler des millions d’enregistrements de données publiques – dont des fiches de postes, des CV, et [dans le SIRH d’Oracle] de produire un référentiel “universel” composé de 130 000 compétences et de 16 000 fiches métiers ».

« Dans un deuxième temps, l’IA suggère au collaborateur des compétences qu’il semble détenir ou qu’il pourrait développer, sur la base des informations contenues dans son profil (descriptif de poste, expériences précédentes, projets, entretiens annuels, etc.) ». Mais, insiste-t-il bien, « le collaborateur garde la mainmise, car c’est lui qui valide ou non les suggestions de l’IA ».

« Une IA peut détecter, au fil du temps, un regroupement de compétences nouveau qui se retrouve souvent associé à un poste et ainsi définir les bases d’un nouveau métier. » André BrunetièreDirecteur des produits et de la R&D, Cegid

Dans un précédent numéro d’Applications & Données, André Brunetière, directeur des produits et de la R&D de Cegid avait déjà évoqué ce type d’usages. « Si on change d’échelle, et que l’on passe de celle d’une entreprise à celle du marché, on peut réfléchir à certaines choses comme détecter les métiers émergents », déclarait-il. « Une IA peut détecter, au fil du temps, un regroupement de compétences nouveau qui se retrouve souvent associé à un poste et ainsi définir les bases d’un nouveau métier. Par exemple, dans mon domaine qu’est la technologie, il y a cinq ans, personne ne parlait du métier de DevOps. […] Cela aurait pu être intéressant de détecter ces signaux faibles, pour aider les DRH dans les fiches de description de postes, le pool de compétences à rechercher, etc. ».

L’IA commence aussi à être utilisée dans « l’analyse des données en texte libre » (l’analyse de sentiments).

« Il s’agit, au sein d’un corpus de documents, d’identifier des thèmes plus ou moins récurrents et d’identifier la tonalité positive, neutre ou négative des propos tenus sur ces thèmes », explique Sylvain Letourmy. « Cet usage est directement issu des pratiques marketing. Il ouvre de nouveaux champs d’exploitation collective de données RH stockées en texte libre. On pense évidemment aux raisons de départ, aux commentaires des études d’engagement, aux sondages instantanés, ou aux entretiens annuels ».

Ces données synthétisées par une IA sémantique peuvent ensuite être croisées avec des informations structurées issues d’autres processus RH. « On peut par exemple identifier la liste par département des collaborateurs obtenant de bonnes évaluations de performance, mais dont les commentaires sur les souhaits d’évolution de carrière sont négatifs, ceci afin de permettre aux managers de prendre des mesures par anticipation », illustre-t-il.

Cette étape ouvre même la porte au prédictif. « Les solutions savent analyser de manière précise des données opérationnelles structurées et les croiser avec des données non structurées (comme des retours d’une enquête de satisfaction en texte libre) pour en sortir des tableaux de bord quantitatifs précis, à destination des managers et des directeurs, [puis] proposer des plans d’action complets afin de résoudre une situation de turn-over accru dans une équipe ou un département de l’entreprise », vante Karim Safine de SAP.

« L’usage de l’IA afin de mieux comprendre les attentes et les sentiments des salariés est en forte croissance depuis la crise sanitaire. » Sabine HagègeDirectrice stratégie produit HCM, Workday

Côté employés, les algorithmes commencent à guider les collaborateurs dans leurs développements individuels (avec le matching et des suggestions donc), mais aussi à améliorer le bien-être au travail. « Par exemple, avec un rappel que le collaborateur n’a pas pris de jours de repos depuis un certain temps. Ou avec des propositions de services financés par l’employeur et adaptés à un profil [d’employé] – comme la participation à la garde d’enfant ou à l’achat d’un vélo », illustre Sabine Hagège de Workday. Pour elle, c’est une tendance forte. « L’usage de l’IA afin de mieux comprendre les attentes et les sentiments des salariés est en forte croissance depuis la crise sanitaire », résume-t-elle.