Applications & Données n° 21 : le collaboratif passe à l’échelle spatiale

« Is there life on Mars », chantait David Bowie. L’été est la saison idéale pour sortir une lunette astronomique et regarder la Lune, Mars, ou nos galaxies voisines et rêver à cette question.

Y a-t-il rapport avec l’IT (le cœur d’Applications & Données), demanderez-vous ?

Oui, il y en a un. Car dans chaque exploration spatiale, il y a des outils informatiques et des évolutions majeures pour l’IT sur Terre. D’où le parti prix de ce numéro d’été 2023 de faire une plongée dans des domaines clefs de l’informatique d’entreprise qui motorise cette exploration : le collaboratif, le réseau, la visio.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais WebEx de Cisco a par exemple été embarqué dans la capsule Orion du projet Artemis, dont le but est d’amener à nouveau des humains sur la Lune. La Lune qui, demain, sera une rampe de lancement pour Mars.

Y aura-t-il de la visio sur Mars ? Oui. Et non. Nous vous expliquons pourquoi dans le grand dossier de ce trimestre sans réponse de Normand.

Ecogy de Renault Dans ce numéro également, nous continuons une série de quatre articles sur la transformation numérique de Renault, après son accord stratégique avec Google et GCP. L’IT peut en même temps avoir les yeux rivés vers Mars et lutter contre le réchauffement climatique, les pieds bien sur Terre. Le constructeur iconique français nous a en effet ouvert grandes les portes de ses projets. Après avoir abordé la manière dont Renault a unifié la récolte des données dans ses usines, ce trimestre, Application & Données vous dévoile « Ecogy », la plateforme Data de Renault pour piloter la consommation de ses usines, qui mêle analytique et visualisation en temps réel afin d’obtenir des économies conséquentes. Dans le prochain numéro, nous reviendrons sur deux autres pans – tout aussi majeurs – de cette transformation digitale en cours : les utilisations concrètes de l’IA dans ses processus industriels et l’embarqué (les véhicules « software defined » et les « vehicules as a service »).

Un peu de CX avec une vraie CDP dans l’hôtellerie Toujours dans les données, mais côté CX cette fois, Applications et Données vous emmène dans les coulisses de la Customer Data Platform de la chaîne d’hôtellerie B & B – dont l’activité bat son plein en période de vacances. La chaîne vous explique l’intérêt qu’elle tire de cette plateforme de gestion des données clients de nouvelle génération. À lire également dans ce numéro dans l’univers des données, un entretien exclusif avec le CEO de Qlik qui explique sa stratégie et ses plans après le rachat de Talend. Une évolution plus que majeure pour l’éditeur de BI.