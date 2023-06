OPC-UA : comment Renault unifie la récolte de données dans ses usines

80 millions d’euros. C’est la somme que Renault estime avoir économisée en déployant sa plateforme IDM 4.0 (pour Industry Data Management 4.0), une initiative lancée en 2019. Cette plateforme est le socle sur lequel le constructeur a bâti une soixantaine de cas d’usage analytique, d’intelligence artificielle et de supervision. L’ensemble doit ouvrir les portes du métavers industriel au constructeur.

Mais avant d’en arriver là, Renault devait pouvoir exploiter les données de ses machines. Or, dans le monde industriel, il est courant qu’un site regorge de systèmes isolés les uns des autres, qui produisent des données dans des formats incompatibles ou propriétaires.

« Ce qui est unique dans notre plateforme, c’est la capacité à collecter, structurer en temps réel l’ensemble des données des robots et des équipements connectés sur l’ensemble de nos sites », déclare Laurent Sidler, IS/IT Data Program Manager chez Renault, dans une vidéo de présentation.

Cette vidéo reprend l’une des étapes du parcours des Renault Tech Industry Days, une exposition-démonstrateur consacrée aux innovations mises en place par le groupe. LeMagIT a pu assister à une visite guidée de ce dispositif installé à l’usine de Flins-Sur-Seine, dans les Yvelines.

Renault ne jure que par le protocole OPC-UA L’on y apprend que le groupe récupère et formalise les données de plus de 9 500 équipements déployés sur 22 sites. Ils sont ensuite stockés dans un data lake à des fins d’analyse. Environ 70 % des équipements présents dans ces usines sont connectés à ce système. Comment ? En s’appuyant sur le protocole OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Ce standard lancé en 2008 a pour objectif de rendre interopérables des machines, des équipements et des robots industriels connectés avec des infrastructures distribuées ou cloud. C’est une évolution de la norme OPC. En 1995, Microsoft imagine OPC (alors nommé OLE for Process Control) pour interconnecter son système d’exploitation Windows avec les équipements IT-OT sur le terrain. En 2011, le protocole est renommé Open Platform Communications et est placé sous la responsabilité de l’OPC Foundation. OPC-UA permet non seulement une indépendance par rapport à l’OS et au hardware, mais aussi aux modèles de données spécifiques aux équipements à connecter. En clair, le standard permet de définir un modèle de données par classe d’appareils, qui eux-mêmes nourrissent un métamodèle. De plus, OPC-UA est compatible avec deux types d’architecture : client-serveur et pub/sub. Outre une couche de sécurisation des transmissions de données, le protocole prend en charge la découverte et l’interconnexion aux serveurs OPC déjà installés dans les usines. Un gage d’interopérabilité et d’extensibilité pour les industriels.

Une implémentation « maison » Après une suite de projets lancés en 2016 sur ses sites en Espagne, en Turquie et en Roumanie, Renault rassemble ses experts IT et OT en 2017 qui décident, en s’alignant avec la stratégie industrie 4,0 du groupe, d’adopter OPC-UA. « De plus en plus, nous demandons à nos fournisseurs que leurs équipements soient compatibles OPC-UA nativement. Au début, il y avait de la résistance, mais la demande commence à être entendue. » Jean-Marc ChatelanazIDM4.0 Program Director, Renault Problème, les machines existantes de Renault ne répondaient pas forcément à la norme OPC-UA. Le constructeur se rapproche alors de PROSYST, un éditeur et fournisseur de solutions d’automatisation industrielle. Ensemble, ils conçoivent, dès 2017, IoT Box. Ce système doit récupérer les données et unifier les données des automates Schneider Electric et Siemens. Cette passerelle IoT repose sur une architecture client-serveur. En 2018, avec le concours de PROSYST, l’IoT Box et OPC-UA sont d’abord utilisés pour connecter une vingtaine d’îlots robotisés – soit plus de 500 machines – dans les usines de Valladolid (Espagne), de Bursa (Turquie) et Pitesti (Roumanie). « [Les IoT Box], ce sont des serveurs industriels qui nous permettent d’héberger le logiciel uDC (Unified Data Collector) chargé de collecter les informations dans des protocoles propriétaires et de les exposer à nouveau modélisés en OPC-UA », résume Jean-Marc Chatelanaz, IDM4.0 Program Director chez Renault, lors de la visite. Peu après, Renault s’est penché sur la récupération des données de ses visseuses. Dans le cadre de protocoles automatiques ou manuels, l’industriel utilise environ 6 000 visseuses. En 2022, il en avait connecté approximativement 500. « De plus en plus, nous demandons à nos fournisseurs que leurs équipements soient compatibles OPC-UA nativement. Au début, il y avait de la résistance, mais la demande commence à être entendue », renseigne Jean-Marc Chatelanaz. Renault s’est appuyé sur les modèles de données génériques d’OPC-UA pour unifier la collecte de données au niveau des machines. À l’aide de modèles de données génériques et des modèles spécifiques, il couvre aujourd’hui près de 70 processus différents. « Les modèles génériques décrivent le fonctionnement des installations, tandis que des modèles sont spécifiques à certains processus », précise le directeur du programme IDM 4.0. Par exemple, dans un seul modèle, Renault récupère des informations sur la localisation, le moteur, le type de visserie, la puissance et l’usage de ses visseuses.

Des données envoyées vers BigQuery Une fois les données collectées et uniformisées, elles sont stockées une première fois sur la plateforme DataFlow, un ensemble de serveurs déployés sur site qui hébergent le système chargé de l’agrégation des données. Elles sont ensuite envoyées vers un lac de données cloud. C’est tout l’objet du partenariat entre Renault et Google Cloud annoncé en 2020. Les données sont ingérées et transformées à l’aide de l’outil DataFlow de GCP, avant d’être stockées dans des instances BigQuery. L’architecture est utilisée en production depuis 2021. Ce sont plus d’un milliard d’événements qui sont stockés dans le cloud tous les jours. Au-dessus de l’espace de démonstration de l’usine de Flins, l’on trouve une salle hébergeant un centre de contrôle-commande où deux équipes sont chargées de la bonne gestion des données. Il ne s’agit pas uniquement de modéliser les processus de fabrication. Parmi ces événements, 80 000 points de données proviennent des batteries des véhicules électriques de Renault. Le constructeur automobile a la possibilité de mesurer en temps réel le fonctionnement des batteries grâce à OPC-UA. Si ses clients l’y autorisent, il peut effectuer ces mesures lorsque les voitures ont quitté ses usines et les camions de ses transporteurs. Pour rappel, l’usine de Flins produit les Renault Zoe, la fameuse voiture électrique d’entrée de gamme.