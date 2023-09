Pourquoi SAP rachète LeanIX ?

Avec l’acquisition de LeanIX, SAP s’engage plus avant dans la gestion des architectures applicatives.

Basé à Bonn, LeanIX est un éditeur SaaS qui donne une représentation visuelle de l’architecture des applications IT d’un client, afin d’identifier celles inutilisées ou obsolètes.

LeanIX était déjà un partenaire de SAP et de Signavio, l’outil de process mining racheté par SAP en 2021. Les conditions de l’acquisition LeanIX, qui devrait être finalisée dans le courant de l’année, n’ont pas été communiquées.

« C’est une étape logique […] pour mieux accompagner nos clients Rise et Grow dans leurs transformations, et construire une suite unique avec Signavio, tout en posant les bases de l’optimisation des processus en s’appuyant sur l’IA », liste Sebastian Steinhaeuser, directeur de la stratégie chez SAP.

« Beaucoup ont des paysages IT très complexes qui rendent difficile l’exécution rapide des changements de processus. » Sebastian SteinhaeuserDirecteur de la stratégie chez SAP

LeanIX et SAP ont plus de 500 clients communs, dont beaucoup utilisent LeanIX dans le cadre de Rise.

« Beaucoup de nos clients ont des paysages IT très complexes et interconnectés qui rendent difficile l’exécution rapide des changements de processus », constate Sebastian Steinhaeuser. « Par ailleurs, il est pratiquement impossible de modifier les processus sans modifier l’environnement informatique sous-jacent ».

Les capacités d’IA générative de LeanIX peuvent également aider à découvrir des éléments d’une architecture et à la préparer pour une transformation. L’éditeur a sorti un assistant de ce type, en août, pour accroître l’automatisation et recommander des conceptions d’architecture IT. L’outil a été conçu avec le service Azure OpenAI.

« Nous envisageons la même chose avec Signavio pour générer des améliorations de processus. Maintenant [avec ces deux outils], nous poser les fondations d’une compréhension complète pour l’optimisation des processus et de l’IT avec l’IA », se félicite Sebastian Steinhaeuser.

« Dans une architecture IT, vous connaissez le nombre d’applications, mais pour identifier où se trouve la vraie complexité, il faut un meilleur outillage. » Andre ChristCofondateur et CIO de LeanIX

« Dans l’architecture IT, vous connaissez parfois le nombre d’applications, mais si vous voulez identifier où se trouve la vraie complexité, vous avez besoin d’un meilleur outillage », ajoute Andre Christ, cofondateur et CIO de LeanIX. « L’IA générative est la prochaine étape de l’automatisation des processus. Nous pouvons aussi aider les clients à rendre leurs paysages IT et logiciels prêts pour l’IA, en les aidant à comprendre où ils peuvent mettre en place des cas d’utilisation de l’IA. »

LeanIX était disponible en tant SAP Endorsed App sur le SAP Store depuis 2022 et est intégré à Signavio Process Manager depuis plusieurs années.

LeanIX compte également des clients en dehors de l’écosystème SAP. Ils continueront à être supportés après l’acquisition. « Au cours des dernières années, SAP a considérablement évolué vers une stratégie d’ouverture, nous apporterons un support complet à tout le monde », a assuré Sebastian Steinhaeuser.