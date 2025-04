ERP : Infor lance son propre process mining

L’éditeur américain Infor, filiale de Koch Industries, sort des fonctions orientées IA et automatisation pour ses ERP. Ces fonctions sont regroupées sous la marque « Velocity Suite » dans un package, initialement annoncé en octobre, qui inclut des outils de process mining, d’automatisation de workflows et d’IA générative.

Velocity Suite donne par ailleurs accès à Infor Value+ , une bibliothèque de processus (comme la facturation) préconfigurés par secteur (voire par sous-secteur). Là encore l’idée est de faciliter les déploiements, de simplifier l’intégration et d’accélérer la génération de valeur.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que cela peut nous apporter », se réjouit Jennifer Terry. « Nous sommes une petite structure et nous espérons ainsi rationaliser nos processus pour nous concentrer sur d’autres tâches à plus forte valeur. »

L’entreprise teste également l’automatisation des autorisations de retour avec de la RPA, et envisage de faire de même pour la gestion des hausses tarifaires fournisseurs, de la facturation et des comptes fournisseurs.

Xpress Boats a commencé à exploiter le process mining de Velocity Suite pour améliorer la précision de ses stocks et fluidifier les cycles d’achat (procure-to-pay) et de vente (order-to-cash), rapporte Jennifer Terry, responsable des systèmes d’information.

Pour prouver les bénéfices de son offre, Infor met en avant un premier retour terrain : celui de Xpress Boats. Basé dans l’Arkansas, ce fabricant de bateaux de chasse et de pêche utilise les ERP d’Infor depuis 2000. Il s’appuie aujourd’hui sur SyteLine, Factory Track et Configure Price Quote (CPQ).

S’affranchir du process mining de SAP

« Les clients de solutions ERP plus anciennes [comme Infor] pourraient être attirés par de nouvelles offres cloud comme NetSuite. Ces ajouts d’IA et de process mining peuvent [les fidéliser et] générer de nouveaux revenus. » Predrag JakovljevicAnalyste principal, Technology Evaluation Centers

Pour Predrag Jakovljevic, analyste principal chez Technology Evaluation Centers, Velocity Suite s’inscrit dans la même logique qu’Epicor Prism, une autre solution orientée ERP, IA et RPA dans l’industrie manufacturière.

« L’approche d’Infor et d’Epicor est cohérente, » juge-t-il. « Les clients de solutions ERP plus anciennes [comme Infor] pourraient être attirés par de nouvelles offres cloud comme NetSuite. Ces ajouts d’IA et de process mining peuvent [les fidéliser et] générer de nouveaux revenus. »

Un des deux plus gros acteurs du marché, SAP, joue également massivement la carte du process mining. L’éditeur allemand a même racheté le spécialiste Signavio en 2021.

En 2019, Infor avait d’ailleurs passé un accord avec Signavio. Mais après le rachat par SAP, il dépendait sur cette couche d’un concurrent direct dans l’ERP. Ceci explique donc certainement cela.