« Nous considérons l’automatisation agentique comme l’acte 2 d’Uipath », déclare Emmy Giami Bensoussan, ingénieur avant-vente sénior chez UiPath.

Les mots sont choisis. Ils sont prononcés sur les planches du théâtre du Trianon lors de l’Agentic Automation Summit, le 26 juin, devant une salle comble.

L’occasion pour l’éditeur de tenter de convaincre ses clients français que non, la RPA n’est pas morte et oui, il continue d’enrichir son offre pour couvrir un nombre croissant de scénarios d’automatisation.

Uipath pense même qu’il peut renforcer son rôle auprès de ses 10 750 clients.

« Depuis un an, vous avez continué à investir sur votre feuille de route UiPath, mais vous avez fait aussi de l’acquisition d’outils de type LLM. Peut-être même que vous avez développé vos propres agents », déclare Alexandra Syrovatski, directrice générale d’UiPath France.

« Eh bien, nous pensons chez UiPath que demain, les entreprises vont devoir gérer, combiner des milliers de robots avec des milliers d’agents », poursuit-elle. « L’enjeu majeur va être d’orchestrer cet ensemble en toute simplicité, de le tracer, de l’auditer, et in fine de le mettre sous contrôle. Nous pensons qu’il n’y aura pas d’IA agentique sans orchestration ».

Selon Daniel Dines fondateur et CEO d’UiPath, un LLM est incapable de « suivre des règles strictes », contrairement à un bot RPA. Malgré les numéros d’étape dans un prompt, à un agent IA l’on confie « un rôle et une mission ». Un bot, lui, applique strictement les règles qui lui sont confiées. Néanmoins, un Agent peut être utile pour les levées d’exception quand un bot émet des erreurs.

Combiner RPA, agents IA et API

Pas question donc de remplacer les méthodes d’automatisation existantes par des agents IA.

« La RPA a coexisté avec les API pendant longtemps. Dire que les agents remplaceront la RPA reviendrait à dire qu’ils remplaceront aussi les API, ce qui n’est pas le cas », affirme le dirigeant.

La combinaison de ces technologies représenterait ce qu’Uipath appelle l’automatisation agentique.

« L’IA et la RPA sont complémentaires », insiste Daniel Dines. « Le défi actuel est de déployer une IA non déterministe dans des processus déterministes ».

Ce défi, UiPath pense pouvoir le relever avec Maestro, une couche d’orchestration des processus métier « impliquant des agents IA, des robots et des personnes ».

Et de le démontrer avec un cas d’usage fictif, mais ô combien sérieux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ! Un processus obligatoire (sous peine d’amende lourde) pour les services financiers français qui doivent rapporter leurs soupçons de malversations à Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Économie.

« Selon les échanges que nous avons avec nos clients, les volumes d’alertes sont grandissants », justifie Sofiene Jenzri, ingénieur avant-vente RPA et IA chez UiPath. « L’on ne parle pas de quelques points de pourcentage, mais d’un doublement du nombre d’alertes issues des systèmes financiers tous les ans ».

À partir des signaux d’alerte émis par les systèmes bancaires, un premier agent IA identifie le type de signal et fournit des recommandations en s’appuyant d’une base de connaissances interne à l’établissement financier. Un robot récupère ensuite les données du client concerné par l’alerte pour que l’agent IA fournisse un premier rapport actionnable.

L’analyste financier évalue ce rapport et détermine si une investigation approfondie s’impose. Le cas échéant, un agent IA est sollicité pour coordonner un autre agent chargé d’examiner la liste des sanctions (via le mécanisme RAG) et trois bots collectant respectivement l’historique des transactions, les données KYC (revenus, professions, antécédents) et le score de risque émis par un algorithme tiers.

L’agent IA orchestrateur fournit son rapport à un auditeur risque. Si le responsable juge qu’il faut signaler le cas au service de renseignement, un robot prépare la déclaration de soupçon que le responsable enverra à TRACFIN. De ces échanges avec l’autorité, un agent IA émet une synthèse des investigations. Enfin, un bot archive et clôture l’alerte.

Au total, le processus décrit fait intervenir quatre agents IA, six bots RPA, et trois humains. Le même processus géré manuellement nécessiterait l’attention de quatre collaborateurs (a minima) attendus sur les cas complexes.