Nutanix blinde ses services en cloud avec des fonctions de protection

Nutanix progresse dans les services de reprise après sinistre concernant ses services en ligne. Nutanix Data Lens, un service SaaS de gestion de données, et Nutanix Unified Storage, la plateforme de stockage en cloud hybride du fournisseur, incluent désormais des capacités de détection et d’alerte concernant les ransomwares.

Selon Brent Ellis, analyste chez Forrester Research, ces fonctionnalités interviennent alors que Nutanix s’efforce de proposer un ensemble complet de services pour mieux concurrencer VMware, lequel domine pour l’heure le marché des solutions en cloud hybride.

Data Lens et Unified Storage détectent désormais les infections possibles de ransomware dans les fichiers, en utilisant une base de plus de 5 000 signatures. Le processus de détection détermine en 20 minutes si une infection par ransomware est en cours, sur la base des signatures et du nombre de changements de fichiers, et le signale aux équipes de stockage et de gestion des données. Les clients peuvent alors restaurer une activité saine avec les snapshots viables les plus récents.

Une aide, mais pas une barrière contre les ransomwares « Ces fonctionnalités ne remplacent pas les services de cybersécurité complets et n’incluent pas les capacités de sauvegarde en dehors de la récupération des snapshots. » Lee CaswellDirecteur produits, Nutanix « Ces fonctionnalités ne remplacent pas les services de cybersécurité complets et n’incluent pas les capacités de sauvegarde en dehors de la récupération des snapshots », précise Lee Caswell, le directeur Produits de Nutanix. « Nos clients ont conscience qu’une attaque par ransomware est pratiquement inévitable de nos jours, mais le fait d’avoir sous le coude des services pour détecter les changements et les attaques sera d’une grande aide. » « Soyons clairs : nous n’empêchons pas les ransomwares. Notre enjeu est juste d’avertir le plus rapidement possible nos clients et de leur fournir une bouée de secours pour poursuivre leurs activités », ajoute-t-il. Selon Christophe Bertrand, analyste chez ESG, « le temps de notification rapide d’une éventuelle infection est un argument de vente important dans un contexte de cloud hybride, où les équipes du stockage, celles de la sécurité et celles des sauvegardes ont des rôles et des responsabilités qui se superposent. »