ITinSell choisit l’hyperconvergence pour une IT plus verte et plus fiable

Parfois le rachat d’une entreprise pour étendre son activité peut révéler des bonnes surprises. Ce fut le cas lors de l’intégration d’ASP Serveur à ITinSell, le premier recélant des talents insoupçonnés autour de la plateforme Nutanix, ce dont le second allait faire le meilleur usage.

ITinSell Software est un éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans la Supply Chain. L’entreprise a été fondée en 2008 et propose une suite de logiciels de gestion de la logistique pour des grands comptes comme pour des acteurs à 100% du commerce électronique. Les produits vont de l’édition d’étiquettes jusqu’au suivi du colis vers le destinataire final.

ITinSell dispose des propres datacenters souverains. Depuis 2019, l’entreprise s’est beaucoup investie dans une démarche Green IT et, à ce titre, a été sélectionnée par l’ADEME dans le cadre du plan 2030. « L’un de nos objectifs est d’aider à ce qu’il y ait de moins en moins un gros carton pour un petit article », précise Julien Fiette, CEO de l’entreprise. « Il s’agit d’une problématique industrielle, car il convient de savoir que le vide moyen est de 60%. Cela signifie que l’on met sur les routes six camions sur dix pour rien. »

De fait, ITinSell a développé différentes technologies qui aident à redéfinir les plans d’emballage pour arriver à 20% au lieu de 60, soit un facteur 3. L’entreprise a signé l'année dernière un partenariat avec le numéro un mondial de l'emballage, Smurfit West Rock, lequel utilise ses solutions pour réduire ce vide dans les colis.

L’hyperconvergence favorise le Green IT À l’origine, l’infrastructure d’ITinSell s’appuyait sur des fournisseurs cloud pour l’hébergement et une architecture trois tiers autour de produits Cisco et Pure Storage. « On ne le sait pas nécessairement, mais la logistique peut se comparer à une transaction bancaire. Il y a énormément d’Entrées/Sorties. Cela peut aller jusqu’à dix interactions avec le réseau du transporteur durant le processus de livraisons. Ce sont donc des volumétries de données très importantes », dit Julien Fiette. « Avec l’augmentation de l’activité, nous avons été confrontés à des problèmes de rapidité, d’accès et d’écriture des données dans les cas des bases que nous gérons pour nos clients », poursuit-il. Il précise que l’hébergement en cloud qu’ITinSell avait choisi n’était pas celui d’un hyperscaler, notamment pour des problèmes de concurrence avec certains clients et de confidentialité des données. Alors qu’il peine avec ces difficultés techniques, ITinSell fait l’acquisition d’un hébergeur installé dans le Sud de la France, la société ASP Serveur, depuis rebaptisé ItinSell Cloud. À cette époque, ASP Serveur est le premier intégrateur Nutanix en France. Julien Fiette s’aperçoit d’ailleurs que les plus gros clients de l’hébergeur sont aussi des clients Nutanix. « Très rapidement, je me suis aperçu que de très belles entreprises s’appuyaient sur la plateforme Nutanix et qu’ils semblaient très satisfaits des services, de la stabilité et de l’élasticité », rapporte-t-il. « Notre infrastructure Cisco / Pure Storage fonctionnait très bien, répondait bien à nos besoins de performances, etc. Mais nous arrivions en fin de contrat. C’est dans ce contexte que les équipes d’ASP Serveur, désormais ItinSell Cloud, nous ont recommandé de passer à l’hyperconvergence avec Nutanix. » L’un des arguments en faveur de l’hyperconvergence est sa dimension Green IT : à capacités égales avec une architecture en trois tiers (serveurs, réseau et stockage), une configuration hyperconvergée est 30% moins énergivore. « Nous avons pour objectif de fournir à nos clients un bilan de l'empreinte carbone des infrastructures qu'ils utilisent chez nous en fonction du volume de colis qui transitent sur notre plateforme », explique Julien Fiette. Le bilan carbone n’est pas encore une obligation, mais va rapidement le devenir dans les grands groupes en vertu des lois européennes.