Nutanix devient compatible avec les baies de Pure Storage

Nutanix, pionnier et leader des infrastructures hyperconvergées (également appelées HCI), a ajouté à son système la possibilité de se connecter au stockage externe de Pure Storage. L'annonce a été faite cette semaine lors de l'événement .Next à Washington DC. Il s'agit de la deuxième ouverture de Nutanix vers le stockage externe. La première était l’annonce de la compatibilité avec les baies Dell PowerFlex l'année dernière.

Cette approche marque une nouvelle rupture avec le modèle initial du fournisseur. D’ordinaire, un système hyperconvergé virtualise à la fois le calcul et le stockage sur un pool de serveurs qu’il gère entièrement. Le fait de proposer une solution de virtualisation qui peut être étendue avec du stockage externe permet à Nutanix de répondre aux mêmes scénarios d’usage que VMware.

Les baies de stockage de Pure Storage prises en charge sont les SAN FlashArray. Les clients de VMware qui utilisent une telle solution s’en servent pour exécuter des applications qui ont besoin d’un accès très rapide en mode bloc à une grande quantité de données. Suffisamment grande pour dépasser les capacités des disques internes aux serveurs. Historiquement, il s’agissait surtout des applications de base de données. De plus en plus, il s’agit de jeux de données préparés pour l’IA.

Vers des clusters de plus grande taille

Sans possibilité de connexion à une baie externe, étendre la capacité de stockage signifierait multiplier les nœuds de calcul équipés de disques dans une infrastructure hyperconvergée. Ce qui peut supposer des coûts rédhibitoires.

« Les utilisateurs d’infrastructures hyperconvergées dimensionnent leurs clusters à des tailles beaucoup plus petites qu’un cluster équipé de stockage externe. On dénombre généralement six, huit, douze ou seize nœuds. Avec un stockage externe, vous pouvez grimper à des centaines de nœuds », explique Lee Caswell, vice-président marketing de Nutanix.

Le système de virtualisation de Nutanix, AOS, est fourni avec son propre hyperviseur, Acropolis. Néanmoins, il peut utiliser celui de VMware, ESXi, si les entreprises en possèdent déjà une licence, achetée avant que Broadcom bascule sur son modèle commercial par abonnement. Nutanix assure qu’AOS offre autant de fonctionnalités qu’ESXi, mais utiliser ce dernier peut aider à accélérer des étapes de validation en entreprise.

Concernant l’administration des baies Pure Storage, elle est désormais intégrée à la console Prism d’AOS. Les utilisateurs pourront y exécuter toutes les fonctions de réplication, de snapshots et de préparation d’un plan de reprise d’activité.