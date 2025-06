Pure Storage globalise l’administration des flottes de disques

La mode est aux consoles d’orchestration par flotte entière d’infrastructures. Après VSP 360 récemment présenté par Hitachi Vantara, Pure Storage lance son concept d’Enterprise Cloud Data (ECD) à l’occasion de son événement annuel Pure//Accelerate qui se déroule cette semaine à Las Vegas.

Dans le principe, il s’agit pour une entreprise qui dispose de nombreuses baies de stockage de toutes les gérer comme s’il s’agissait d’un même pool de disques. Et, ce, que les baies soient physiques ou sous la forme de services en ligne, qu’elles se trouvent dans un datacenter ou éparpillées aux quatre coins du monde.

« Avec cette approche, nous adressons aussi bien les grands centres de données, qui ont trop de baies à gérer et risquent d’autant les erreurs humaines, que les chaînes de magasins qui ne peuvent pas passer leur temps à envoyer des techniciens dans leurs 5000 points de vente », résume Shawn Hansen, le patron des baies de stockage FlashArray chez Pure Storage (en photo en haut de cet article).

Pour uniformiser les déploiements, pas les baies elles-mêmes

Il suffit de définir des règles, voire d’en sélectionner parmi celles livrées clés en main, et, hop, toutes les baies d’un propriétaire, celles en production et celles qui seront installées plus tard, appliqueront les mêmes processus de résilience et de sécurité.

« Pour que ce soit bien clair : il ne s’agit pas d’agglomérer virtuellement toutes nos baies comme si elles étaient toutes identiques. Chaque modèle de notre catalogue sert un besoin précis et ne saurait être remplacé par un autre. L’objectif premier d’Enterprise Data Cloud, c’est d’automatiser la mise en route des baies quand elles sont livrées sur site, pour qu’elles soient opérationnelles dans les plus brefs délais », précise Shawn Hansen.

« Si un utilisateur cherche à avoir plus de capacité de stockage pour une application, la console d’Enterprise Cloud Data ne va absolument pas lui permettre de récupérer de l’espace inoccupé sur une autre baie. Elle va juste servir à nous prévenir que nous devons lui livrer plus de disques DFM [le nom des SSD, chez Pure Storage, NDR] pour la baie de son application », ajoute-t-il, en pointant l’une des caractéristiques de la plateforme de stockage globalisé d’Hammerspace.

Parmi les fonctions de pointe d’Enterprise Cloud Data, un inventaire global des contenus doit servir à renseigner si les coûts et les données sont bien répartis, à faire la chasse au gaspillage (repérer les copies surnuméraires) et, bien entendu, à répertorier les données susceptibles d’être livrées à une IA. Toutefois, si ces scénarios ont été évoqués, LeMagIT n’a pas pu constater qu’ils étaient déjà implémentés.