CSRD/ESG : « Demain, ce qui nous attend dans les DSI, c’est un tsunami » (USF)

Chronologie succincte des réglementations ESG en Europe

En 2014, la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) est adoptée. Elle rend obligatoire le rapportage extrafinancier pour les grands comptes européens. En France, elle est transposée en droit national par l’ajout d’articles dans le code du commerce en 2017. Toute société cotée réalisant un bilan financier de plus de 20 millions ou un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et qui dispose en moyenne de 500 salariés et toute entreprise non cotée réalisant un bilan financier ou un chiffre d’affaires net de 100 millions d’euros doit réaliser « une déclaration annuelle de performance extrafinancière ». En 2021, le ministère de la Transition écologique estimait « qu’environ 3800 entreprises » étaient concernées en France.

En 2018, après l’accord de Paris de 2015, l’Union européenne présente un plan pour financer la croissance durable en orientant les investissements et les capitaux vers les activités durables. Elle tente également d’intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques financiers.

Fin novembre 2019, le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) est entré en vigueur. Celui-ci « oblige les gestionnaires d’actifs et les conseillers en investissement à publier des informations spécifiques quant à la manière dont ils prennent en compte deux considérations essentielles : les risques en matière de durabilité et les principales incidences négatives », résume JP Morgan & Co.

En décembre 2019, la Commission européenne présente sa politique dite du pacte vert (ou green deal). Si le plan présente avant tout des objectifs ambitieux de réductions des émissions carbone d’ici à 2050, il réitère aussi la volonté de la CE à trouver un « équilibre entre objectifs climatiques, environnementaux et sociaux ».

En juin 2020, la réglementation Taxonomy est entrée en vigueur. Celle-ci complète les mesures du SFDR afin de déterminer une classification de certaines activités suivant leur durabilité et leur impact sur les facteurs ESG. Une représentation de cette taxonomie est disponible visuellement, mais aussi sous format JSON ou Excel.

En avril 2021, la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) est proposée et finalement adoptée en décembre 2022 pour une application effective dès l’exercice financier 2024 publié en 2025. « L’idée c’est d’avoir un langage commun afin que toutes les entreprises puissent partager les mêmes notions et une ligne directrice », relate Heyfa Limam.

En février 2022, la Commission européenne soumet la proposition CSDD (Corporate Sustainability Due Diligeance) qui doit inscrire, comme en droit français pour les sociétés françaises de plus de 5000 salariés et les entreprises établies en France de plus de 10 000 salariés, un devoir de vigilance en matière d’ESG. La Commission européenne ambitionne d’élargir ce droit de vigilance à environ « 11 900 sociétés européennes – dont 1 582 françaises – et 6 000 sociétés non européennes actives dans l’Union », explique le ministère des finances français. Le Parlement européen n’a pas encore fait part de sa position en première lecture.