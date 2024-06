Zoom sur Net Zero Cloud, la solution RSE de Salesforce

Ce n’est pas une offre « star » du géant du CRM, contrairement à Sales, Service, Marketing Commerce Cloud, directement mentionné dans les rapports financiers du groupe. Et pourtant, Salesforce propose net Zero Cloud depuis quatre ans. Cette solution d’abord consacrée au reporting des émissions CO2, a petit à petit été combinée avec Net Zero Marketplace, une place de marché permettant de se procurer des crédits carbone. Ce deuxième aspect était sans doute le plus visible avant que la réglementation extrafinancière européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) entre en vigueur. Le géant du CRM a intégré cette norme, appliquée dans l’Union européenne depuis le 1er janvier 2024, dans son outil de reporting en octobre 2023.

« Au début, nous étions concentrés sur l’empreinte carbone et nous avons élargi le spectre sur l’ensemble des données sociales et de gouvernance telles que le réclame la CSRD », déclare Julie Ravillon, Global CSR & Sustainability Leader Net Zero Cloud chez Salesforce. « Nous nous appuyons sur l’ensemble des clouds Salesforce, car c’est un sujet qui touche l’ensemble des périmètres de l’entreprise, internes ou externes ».

Les évolutions de Net Zero Cloud Pour rappel, un cloud dans la terminologie est une solution SaaS verticalisée (Sales Cloud, Commerce Cloud, etc.). Quant à la directive CSRD, elle oblige les entreprises européennes de plus de 500 employés d’effectuer un rapport RSE au début de l’année 2025 pour le compte de l’année 2024. Ces règles s’appliqueront aux entreprises de plus petites tailles et aux grands groupes extra-européens d’ici à 2028. Net Zero Cloud permet aux utilisateurs de charger des données de référence liées aux différentes réglementations et aux protocoles de mesures environnementales des agences gouvernementales américaines, britanniques et européennes ainsi que les organisations internationales (EIA, EPA, GHH, BLS, DESNZ, etc.). La plupart de ces jeux de données ont été mis à jour entre décembre 2023 et février 2024. Ils contiennent en premier lieu les facteurs d’émission par activité et par géographie. Salesforce y a intégré des standards comme ceux développés par le SASB (Sustainability Accounting Standards Boad), une ONG prônant l’adoption de mécanismes comptables de durabilité, et les 12 normes ESRS (European Sustainability Reporting Standards) proposées par l’EFRAG dans le cadre de la CSRD. « Nous avons aussi ajouté la possibilité d’effectuer des prévisions des émissions, de la production de déchets, de la consommation d’eau, etc. », indique Julie Ravillon. « Puis, nous avons introduit la possibilité d’appliquer des scénarii “what if”, c’est-à-dire de lancer des simulations suivant vos problématiques ». « Nous avons introduit la possibilité d’appliquer des scénarii “what if”, c’est-à-dire de lancer des simulations suivant vos problématiques » Julie RavillonGlobal CSR & Sustainability Leader Net Zero Cloud, Salesforce Cette fonctionnalité serait utile dans la mise en place de plan d’action visant à baisser les émissions carbone et à améliorer les indicateurs ESG de l’entreprise, comme le réclame la CSRD. De plus, selon la responsable, Salesforce a travaillé sur le partage et l’intégration des données du Scope 3 afin que les entreprises puissent « s’aligner » sur les émissions rapportées par leurs fournisseurs. « Le sujet de double matérialité est également un enjeu de collaboration avec les parties prenantes internes ou externes des entreprises. Cela permet d’évaluer quel est l’impact de son entreprise sur d’autres, ou de ses politiques RSE sur son modèle économique ». Selon Julie Ravillon, l’écosystème Salesforce est aussi adapté pour effectuer cette double comptabilité qu’un ERP. « Notre force vient de nos capacités à produire trois mises à jour annuelles, à intégrer des fonctions d’intelligence artificielle, d’analytiques avancées et d’intégrer le tout avec les autres “clouds” de Salesforce. Nos clients peuvent utiliser les données enregistrées au sein de Net Zero Cloud pour leurs services produits, clients, etc. », vante-t-elle. « Nos partenaires sont forces de proposition et fournissent des solutions sur étagère depuis AppExchange ». À noter que de son côté, SAP vante les capacités de sa Sustainability Control Tower, compatible avec des systèmes SAP existants et des solutions tierces. L’éditeur allemand prépare également le Green Ledger, un livre de double comptabilité carbone intégré à son ERP S/4HANA Cloud.

Les défis de l’analyse de données extrafinancières Les objets affichés dans la documentation de Salesforce semblent pourtant simples. Sur le papier, ils sont plus adaptés aux besoins des entreprises du secteur tertiaire. De son côté, Julien Ravillon assure que des entreprises de tous les secteurs et de toutes tailles déploient Net Zero Cloud. « Nous travaillons avec Renault, Mastercard, AT&T, Rossignol, etc. », liste-t-elle. Près de 300 clients Salesforce auraient adopté Net Zero Cloud. Néanmoins, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau de maturité. Certains commencent à déployer ces méthodologies et rapports au niveau d’une unité, d’autres s’attaquent à l’ensemble des aspects d’un projet RSE ou de l’application d’un protocole GHG (Scope 1,2 et 3). « En fin de compte, ce sont des projets qui n’engagent pas que l’équipe de développement durable, mais tous les métiers », indique la responsable chez Salesforce. « Il y a nativement la possibilité d’ingérer des données dans Net Zero Cloud via des API, mais beaucoup d’entreprises ont encore des processus “semi-manuels” qu’il faut respecter ». Julie RavillonGlobal CSR & Sustainability Leader Net Zero Cloud, Salesforce D’autant que la collecte des données est bien souvent manuelle. « Il y a nativement la possibilité d’ingérer des données dans Net Zero Cloud via des API, mais beaucoup d’entreprises ont encore des processus “semi-manuels” qu’il faut respecter », affirme Julie Ravillon. « Elles veulent pouvoir télécharger des fichiers CSV et remplir manuellement des formulaires accessibles sous forme d’applications métiers. Beaucoup d’entre elles travaillent encore sur tableau Excel », renseigne-t-elle. « Les grandes organisations utilisent l’OCR et MuleSoft pour connecter de multiples systèmes ».