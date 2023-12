Sécurité, coût, monitoring : AWS se met à la page sur Kubernetes

Dans le but de simplifier la gestion des accès et des autorisations dans EKS, AWS annonce la disponibilité prochaine de la fonction IAM Cluster Access Management.

« Actuellement, vous utilisez les API EKS pour créer un cluster, puis celles de Kubernetes pour gérer les accès », avance Liz Duke, Principal Specialist SA Containers, chez AWS, lors d’une session du salon re:Invent 2023 consacrée à l’orchestrateur. « Un seul jeu d’API suffira pour gérer les identifications et les autorisations. Il n’y aura plus besoin de passer par un fichier YAML déroutant ». Les services compatibles avec EKS, dont EMR profitera de l’accès à IAM Cluster Access Management.

Outre une meilleure gestion des accès, AWS mise sur un meilleur contrôle des flux réseau liés à Kubernetes. Traditionnellement, les clients d’AWS devaient intégrer un CNI tiers pour implémenter leurs politiques de gestion réseau dans leur cluster EKS. Désormais, cette gestion des règles est intégrée dans le module Amazon VPC CNI for Kubernetes. « Nous utilisons eBPF qui présente beaucoup d’avantages par rapport à des approches traditionnelles comme les tables IP », avance Liz Duke. « Cela permet de filtrer des paquets, mais aussi bloquer les communications entre certains pods afin d’implémenter une approche du moindre privilège ».

La donation du projet en bêta à la CNCF serait motivée par le fait que les clients d’AWS « aiment l’open source ». « Ils aiment l’idée qu’ils ont la liberté de déplacer des éléments et obtenir des activités opérationnelles similaires dans le cloud et sur site », ajoute-t-il.

Justement, côté data plane, les clients d’AWS ont accès à quatre options. Il y a d’abord les instances EC2 self-managed, à gérer et à mettre à jour manuellement. Puis, il y a les nœuds EKS managés. S’ils s’exécutent dans le compte d’un client AWS, le fournisseur gère le provisionnement des nœuds et leur cycle de vie. Ensuite, il y a Fargate, le service dit serverless avec lequel AWS gère la gestion des capacités du cluster provisionnées à l’avance, le patching, et certains aspects de l’infrastructure.

AWS muscle CloudWatch pour tenter de rattraper Datadog, Splunk, New Relic et Dynatrace

Cette optimisation des ressources et donc des coûts va de pair avec la nécessité d’obtenir des données granulaires sur le comportement du control plane et du data plane Kubernetes.

Ainsi, AWS a présenté au début du mois de novembre une « observabilité améliorée » pour EKS à travers la mise à jour Amazon CloudWatch Container Insights. Avec celle-ci, l’agent CloudWatch permet de collecter et d’agréger davantage de logs, de métriques et d’événements sur le comportement des conteneurs orchestrés par EKS et du control plane. Il s’agit par exemple de détecter les fuites de mémoire dans les conteneurs, surveiller l’état de l’autoscaling, mais aussi mieux trier la consommation de ressources par cluster, nœud ou charge de travail.

Le modèle économique change pour l’occasion : le service n’est plus facturé à l’ingestion de métriques, mais sur la base du nombre d’observations (une unité de mesure combinant l’ingestion des logs et le stockage des métriques en fonction de la taille du déploiement et du nombre de composants).

Pour la version managée de Prometheus, un système de monitoring apprécié des adeptes de Kubernetes, AWS propose un moyen de collecter automatiquement et sans agent les métriques compatibles avec Prometheus liées à EKS. Ce « scraper » managé dépend du déploiement d’une interface Elastic Network (ENI) par sous-réseau (subnet) et utilise la configuration remote_write de Prometheus pour stocker les données de télémétrie dans l’espace alloué à Amazon Managed Prometheus à travers un point de terminaison VPC.

« Cela permet d’alléger les charges de travail sensibles à la performance, car vous évitez sans doute les situations avec lesquelles le framework de monitoring cause des problèmes », résume Barry Cooks.

De même, AWS a lancé la préversion de CloudWatch Application Signals qui automatiser l’instrumentation des applications, des services et des dépendances s’exécutant sur des instances EKS, ECS et EC2. Pour l’heure, cette fonction n’est disponible que pour les applications Java, mais le fournisseur prévoit de prendre en charge d’autres langages et environnements de programmation (JavaScript, Kotlin, Python, C++, Ruby, PHP, Go, iOS, Android).

« CloudWatch Application Signals est une solution de collecte de traces, de supervision des SLI, SLO et des SLA clés en main qui s’appuie sur OpenTelemetry », indique le vice-président responsable de Kubernetes chez AWS.