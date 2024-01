Atos veut rendre les Digital Workplaces plus durables

Et si, en 2024, le numérique se mettait réellement au Green IT ? Cette bonne résolution n’est pas forcément irréaliste. Car, comme l’ADEME et l’ARCEP le rappelent, des mesures ciblées sur la réutilisation et la prolongation de la durabilité du hardware (et la diminution de la taille des écrans) pourraient réduire significativement l’impact écologique du secteur.

Les recommandations des agences officielles françaises ont en tout cas, semble-t-il, inspiré Atos qui annonce le lancement d’une offre mondiale, baptisé « Sustainable Workplace ».

Du remplacement à la refabrication du hardware de bureau Cette offre vise à proposer un réseau de partenaires industriels pour remplacer des ordinateurs « polluants » par des modèles à plus faible émission de carbone, mais aussi, voire surtout, pour favoriser une utilisation prolongée des matériels, pour des remises à neuf et pour la refabrication. Le but, résume Atos, est de « repenser la gestion du cycle de vie des appareils ». Dans la continuité de l’ADEME qui évaluait l’informatique dans tous ses usages (B2B et B2C), l’ESN estime que le gros de l’empreinte carbone de l’informatique d’entreprise (57 %) est imputable aux équipements de bureau. Or, ajoute-t-elle, « la plupart remplacent les ordinateurs portables de leurs collaborateurs tous les trois ou quatre ans. Et chaque nouvel appareil est responsable de l’émission de plus de 300 kg de CO2e (équivalent dioxyde de carbone) ».

Tableaux de bord et données RSE consolidées En amont des solutions de ses partenaires, Atos propose également des outils d’évaluation. « Pour optimiser les actifs informatiques, il est essentiel de mesurer avec précision leur utilisation et l’empreinte carbone des comportements numériques » justifie l’ESN. « Sustainable Workplace » proposera donc des tableaux de bord sur les environnements de travail. À ces indicateurs, s’ajouteront des données consolidées pour aider au reporting RSE - « une activité de plus en plus complexe pour les organisations », avance Atos. L’ESN se revendique par ailleurs comme un bon élève de l’IT – et donc comme un acteur légitime pour proposer ce type de solutions et de conseils. Atos rappelle en effet qu’il est classé dans la « liste A » du Carbon Disclosure Project et qu’il fait partie des indices Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe.

Atos Tech 4 Good Lors de la COP26, Atos a par ailleurs fait savoir qu’il avait élargi son portefeuille d’offre « Green » et qu’il avait mis au point une suite complète d’une vingtaine de solutions « Tech for Good ». « Sustainable Workplace » s’inscrit dans cette initiative. « Atos Tech 4 Good Assistant » propose par exemple des indicateurs temps réel pour mesurer la performance de chaque collaborateur sur des paramètres environnementaux et sociaux. « L’assistant peut recommander de supprimer les programmes inutiles, d’éteindre son ordinateur portable ou de modifier les paramètres de son appareil », illustre Atos qui explique que l’offre a été conçue avec plusieurs clients pour garantir qu’elle répond aux besoins de différentes industries et zones géographiques.