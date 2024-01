Intelligence artificielle : la stratégie « Made in France »

En plus des initiatives des instances internationales auxquelles elle appartient (G7 et Union européenne), la France développe sa propre stratégie en matière d’IA depuis 2018, après la remise du rapport Villani. Son coordonnateur, Guillaume Avrin, en détaillait les principaux axes lors de l’évènement SophI.A en novembre.

La mise en œuvre de cette stratégie s’effectue en plusieurs phases. En 2024, le gouvernement prépare une nouvelle étape.

« La première avait pour vocation de structurer l’écosystème R&D sur le territoire national », explique le responsable. Cette étape a débouché notamment sur la création des instituts 3IA, de plus de 300 programmes doctoraux, de 150 chaires de recherche et du supercalculateur Jean Zay. « Il s’agissait de se mettre en ordre de bataille », résume Guillaume Avrin.

La deuxième phase, en cours, a pour but « de diffuser l’IA dans l’économie […] Toutes les actions que nous prenons ont pour objectif d’accélérer cette diffusion dans nos entreprises et dans notre société. »

Dans ce cadre, la coordination nationale sur l’IA remplit trois missions :

Pour cette phase active de la stratégie nationale, trois types d’action sont mis en œuvre, détaille le coordonnateur.

La première est la formation, avec un budget de 700 millions d’euros répartis entre les programmes AI Cluster et AI Booster France 2030.

« L’idée de l’IA Cluster est de nous assurer que la formation de nos talents en IA est associée aux recherches à l’état de l’art », ce qui ne peut se faire aujourd’hui sans former les futurs diplômés aux LLM et à leur conception, considère Guillaume Avrin.

Avec le volet « compétences et métiers d’avenir », la France vise cette fois « la massification » de la formation en IA en soutenant tous les cours et les classes consacrés à la formation à l’intelligence artificielle, des experts comme des utilisateurs métiers.

À l’axe de la formation s’en ajoute un second, consacré au soutien des entreprises de la deeptech qui relève des domaines identifiés comme stratégiques pour la France – comme l’IA embarquée. « Être capable de développer des systèmes d’IA à l’état de l’art pour les applications B2B est très important », explique le coordonnateur.

« Les assureurs doivent eux aussi être impliqués dans la stratégie nationale pour l’IA, de manière à ce que l’ensemble de l’écosystème fonctionne de concert pour accompagner le déploiement de l’intelligence artificielle et de ses technologies révolutionnaires. »

La dernière partie de la stratégie nationale a quant à elle pour objectif d’aligner l’offre française d’IA sur la demande. Cela passera par une montée en compétences de la justice et des avocats, mais aussi des centres de test, des organismes de certification comme des assurances pour assurer les systèmes autonomes.

« Les choses vont dans le bon sens en ce qui concerne la préservation de notre souveraineté et nous allons poursuivre », promet-il.

En réaction, la France prend donc des initiatives. Guillaume Avrin cite par exemple l’appel à projets sur des communs pour l’IA générative. Un succès, se satisfait-il, avec plus de 40 réponses « de haute qualité ».

Une régulation de risques réels plutôt que des spéculations

Sur la régulation de l’IA générative, enfin, Guillaume Avrin défend une approche basée sur des risques réels et identifiés et invite à se garder « des spéculations ».

« Nous ne devrions pas spéculer. Cela n’a aucun sens d’imaginer des situations associées à l’IA générative sans avoir préalablement identifié les situations susceptibles de nous y conduire. Nous devons anticiper et non spéculer », martèle-t-il.

« Cela n’a aucun sens d’imaginer des situations associées à l’IA générative sans avoir préalablement identifié les situations susceptibles de nous y conduire. » Guillaume AvrinCoordonnateur national pour l'intelligence artificielle

Ces « risques réels », la France entend les aborder à l’occasion de la prochaine édition du Safety Summit qu’elle accueillera.

En conclusion, et en phase avec le cap fixé par Emmanuel Macron, Guillaume Avrin estime que « la bonne direction » consiste à héberger en France les développements en IA.

Il revendique d’ailleurs quelques premiers succès, comme Mistral AI et son modèle 7B, suivi, depuis, du lancement d’un second modèle Mixtral 8x7B. « Ce n’est qu’un exemple, mais il traduit notre capacité à concevoir un système d’IA bon et même meilleur que des technologies compétitives. »

Pour Guillaume Avrin, la stratégie nationale française démontre son efficacité, quand bien même elle ne dispose que d’un budget de 1,5 milliard d’euros. « Cela ne semble rien en comparaison des 10 milliards investis par Microsoft dans OpenAI. » Mais l’enjeu est aussi d’attirer les capitaux des VC vers les acteurs français pour « en maximiser le développement », explique-t-il.

« Nous devons aussi nous assurer sur le volet de la demande que nous expérimentons l’IA et nous habituons à interagir avec ces systèmes […] Si nous parvenons à faire travailler et à faire progresser ensemble la demande et l’offre, alors nous serons certains de disposer des bons développements en IA », conclut le coordonnateur.