AI.Day : le pouvoir politique invité à jouer son rôle pour doper l’IA en France

En novembre 2023, Guillaume Avrin, coordonnateur de la stratégie française en IA, faisait un bilan de l’action politique et détaillait les finalités de la phase 2 du plan visant à diffuser l’IA dans l’économie.

Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du numérique, prenait la parole le 4 avril lors d’AI Day à Station F pour préciser la feuille de route de la stratégie nationale et les résultats de sa deuxième phase. Elle rappelle ainsi que 1,5 milliard d’euros seront investis, en plus des investissements prévus dans le cadre de France 2030.

Son objectif est d’encourager le rapprochement « entre les développeurs et les utilisateurs de solutions d’IA générative » dans le but de créer des démonstrateurs « réplicables et économiquement viables. »

Pour soutenir l’intelligence artificielle dans le secteur public, la responsable politique met aussi en avant l’initiative « Je choisis la French Tech » amorcée en 2023. Ce programme a pour objectif de faciliter la prise de contact entre offreurs et acheteurs, publics et privés.

Les dossiers devront émaner de consortiums, comme pour les précédents APP, rappelle la secrétaire d’État. Cette approche doit ainsi contribuer à une plus large diffusion des technologies dans la société, en particulier dans les secteurs du juridique, de la santé, du développement informatique et des services publics.

Des « ambitions prédatrices » dangereuses pour l’autonomie stratégique

Marina Ferrari cite aussi « des initiatives privées » hexagonales et en particulier Kyutai (le laboratoire de recherche d’Iliad). « C’est sur une réussite collective que nous allons devoir nous appuyer et encore intensifier », déclare-t-elle.

Cette dimension collective et cet écosystème ont également été valorisés par Michel Paulin, le directeur général d’OVHcloud, lors du même évènement.

Pour réussir sur l’IA et démocratiser ses usages, quatre composants sont essentiels (et non optionnels) selon lui : l’infrastructure (dont l’accès aux GPU), la Data, les logiciels (et pas seulement les LLMs) et les compétences.

Michel Paulin met en garde contre « les ambitions prédatrices » de certains acteurs qui se traduisent dès à présent par « des monopoles de fait ». D’ailleurs, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête en février sur le marché de l’IA générative.

Les « entreprises du numérique déjà fortement présentes sur des marchés adjacents », dont le cloud, sont suspectées de consolider « leur pouvoir de marché actuel à l’amont de la chaîne de valeur de l’IA générative. »

Pour résister à la puissance américaine et chinoise, le dirigeant d’OVHcloud exhorte les acteurs de la filière française à faire preuve de solidarité. Une solidarité qui s’exprime en particulier par les achats. « C’est par la commande que nous nous développerons en tant que filière. N’attendons pas d’abord que l’État le fasse à notre place. »