IA et données : Microsoft décline sa stratégie dans Cloud for Retail

Le géant du cloud a présenté ce lot de fonctionnalités le 11 janvier, en amont de NRF 2024 : Retail’s Big Show, une convention pour les distributeurs et commerçants qui se tient à New York du 14 au 16 janvier.

À l’instar de nombreux éditeurs de solutions de gestion et d’analytique de données tels que Databricks, Snowflake et SAS, Microsoft propose des versions verticalisées de ses plateformes et logiciels. En principe, ces suites sont conçues pour aider les clients à déployer et à rendre opérationnels ses outils de manière plus efficace afin qu’ils répondent aux besoins uniques des organisations d’un secteur particulier, selon Mike Leone, analyste au sein de l’Enterprise Strategy Group de TechTarget [également propriétaire du MagIT].

L’IA générative infuse les verticaux

Microsoft Cloud for Retail comprend l’accès à des produits de données développés par les partenaires du géant technologique, des connecteurs et des applications spécifiques au commerce de détail, des outils d’analyse des achats et des opérations, ainsi que des capacités de détection des fraudes.

« Nous observons actuellement dans le domaine de l’IA – et de la GenAI – un thème de plus en plus orienté vers les secteurs d’activité », avance Mike Leone. « Il est question de rapidité de mise en œuvre et de délai de rentabilisation. En adoptant ces solutions prépackagées, les clients peuvent bénéficier de fonctionnalités spécialement conçues pour leur secteur, ce qui se traduit par des flux de travail plus efficaces et une productivité accrue ».

De même, Doug Henschen, analyste chez Constellation Research, note que le principal avantage des « clouds » propres à un secteur, tels que le Cloud for Retail de Microsoft, est de précipiter le processus d’intégration et d’éliminer une partie de la personnalisation que les organisations doivent habituellement orchestrer pour adapter des systèmes sur étagère à leurs besoins.

« L’idée est d’accélérer le développement de capacités spécifiques à un secteur ou à un client en s’appuyant sur les solutions généralistes disponibles au catalogue du fournisseur », rappelle-t-il.

Outre Cloud for Retail, Microsoft propose douze autres versions sectorielles de ses outils, dont Cloud for Financial Services, Cloud for Government et Cloud for Healthcare.