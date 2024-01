Archivage sur verre : Cerabyte plus en avance que Silica

Microsoft n’est pas le seul à travailler sur l’archivage de données dans le verre. La startup allemande Cerabyte s’est expatriée dans la Silicon Valley pour présenter aux géants du stockage un système similaire au projet Silica, mais qui serait bien plus facile à déployer.

« Le principe est le même : nous gravons des données au laser sur une petite plaque carrée de verre. Mais notre approche est très pragmatique. Les matrices de données sont écrites sous la forme de microscopiques QR-codes, ce qui fait qu’il suffit d’un microscope pour les relire. Quant à la machine dont nous nous servons pour nos démonstrations, il s’agit tout simplement d’une bibliothèque de bandes à peine modifiée », lance Christian Pflaum, le PDG de la startup (en photo), à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux entreprises qui innovent dans la Silicon Valley.

« N’utiliser que des éléments mécaniques disponibles dans le commerce, nous a permis d’avancer très vite, avec très peu de moyens et une équipe très réduite. Nous n’avons pas vocation à passer les six prochaines années enfermés dans un laboratoire de recherche », ajoute le PDG, en évoquant avec une certaine ironie le projet Silica de Microsoft.

Premiers déploiements dès 2025

La startup est sur les rangs pour installer une bibliothèque d’archivage des informations sur verre dans le datacenter du Cern d’ici à 2025. D’ici à 2027, elle proposera une machine encastrable en rack qui archivera les données des baies de stockage de grands fabricants avec lesquels elle aurait déjà signé. Elle espère déployer sa solution chez les hyperscalers d’ici à 2030.

De son côté, Microsoft se garde bien de partager une date de mise en production. Et pour cause : son encodage des informations est bien plus compliqué à mettre en œuvre que les simples dessins de QR-code en 2D de Cerabytes. Censé superposer plusieurs informations dans l’épaisseur du carré de verre – dans le but de gagner en densité de stockage – le projet Silica suppose de graver des matrices en 3D de voxels que seul un algorithme d’IA sera ensuite capable de relire.

Le principe technique est beaucoup plus simple chez Cerabyte : plutôt que modifier les propriétés réfléchissantes des cristaux dans un verre de quartz, le support en verre intègre une fine couche de céramique noire qui est percée par le laser au moment de l’écriture. Un peu comme les antiques cartes perforées : les bits 0 et 1 sont représentés par la présence ou l’absence de trous.

« Nous conservons toutes les propriétés de résistance du verre : vous pouvez le refroidir à -273 degrés, le chauffer à 300 degrés pendant trois jours, le tremper dans de l’acide, dans du gaz, le bombarder de rayons gamma, etc. Les données ne bougent pas », assure Christian Pflaum.

C’est d’ailleurs le principal avantage du verre : il n’est pas nécessaire de migrer les données tous les cinq ou sept ans vers un nouveau support, de peur que celui d’origine se démagnétise. C’est le cas avec les archives stockées sur disques durs ou sur cassettes LTO. Les cassettes LTO ont un autre problème : les entreprises migrent aussi régulièrement les données vers un support plus moderne, car rien ne garantit qu’un lecteur LTO récent soit encore capable de relire les cassettes plus anciennes de plusieurs générations.