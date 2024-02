RISE : l’USF ravie des clarifications de SAP… et en demande d’autres

L’USF est soulagée. Raisonnablement soulagée, pourrait-on dire. L’association des utilisateurs francophones de SAP a en tout cas accueilli favorablement la clarification d’Orlando Appell, COO de SAP France, qu’il a apportée lors de son long échange avec le MagIT.

« Oui, nous continuerons à mettre de l’innovation à disposition de notre base On-Prem », nous a-t-il assuré début février.

La base client installée, sur site, apprécie. « L’USF se félicite que SAP semble avoir finalement entendu le profond mécontentement de ses utilisateurs, qui trouvait son origine dans une politique commerciale a priori trop axée sur un accès à l’innovation, affiché comme uniquement possible aux clients RISE », a réagi l’association dans un communiqué officiel. « L’USF se félicite surtout que SAP ait enfin des propos qui cherchent à rassurer les clients des solutions on premise qui n’ont pas encore identifié la valeur métier nécessaire à adopter le cloud via RISE ».

Si Orlando Appell a rassuré, l’USF est en revanche toujours sévère (raisonnablement sévère ?) avec SAP dans son ensemble. « Les explications de l’éditeur auraient pu arriver plus tôt », lance par exemple l’association.

L’USF, qui sait que les promesses n’engagent que ceux qui les croient, dit par ailleurs attendre des éléments concrétisant la déclaration d’intention du COO France (qui citait dans nos colonnes son CEO, Christian Klein) qu’« aucun client ne serait oublié ».

Pour l’USF, il faut « maintenant des preuves certaines de la devise “No customer left behind” [N.D.R. : la phrase de Christian Klein au SAPPHIRE 2023]. Avec quelles innovations ? Quelle feuille de route ? Quelles solutions sur les fins de maintenance à venir ? ».

Pour mémoire, après la prise de position de SAP sur l’innovation (Gen AI, ESG, etc.) qui serait désormais intimement liée au cloud – une position perçue par ailleurs comme assez confuse par de nombreux observateurs –, Orlando Appell expliquait dans nos colonnes que SAP continuerait à livrer l’innovation fonctionnelle on-prem. « C’est quand même le sujet au cœur de nos métiers et de nos 25 industries ! », lâchait-il.

Le COO ajoutait que l’hybridation – c’est-à-dire un système ERP sur site doublé d’une instance RISE – permettait aussi de bénéficier d’autres innovations, comme le Green Ledger.

Satisfaction donc, à l’USF. Mais l’USF qui invite tout de même SAP – France et Monde – « à apporter d’autres réponses concrètes et clarificatrices à ses clients », notamment sur la valeur ajoutée de RISE au regard du trop faible nombre actuel (dixit l’USF) de retours d’expérience.