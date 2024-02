En annonçant que certaines innovations – dont l’IA générative et le Green Ledger – seraient réservées aux versions cloud de S/4, SAP a suscité des inquiétudes chez certains de ses clients. Dans un échange avec LeMagIT, Orlando Appell, COO de SAP France, justifie cette stratégie et souhaite de rassurer ses clients historiques.

Ici, bien que l’on puisse penser qu’il s’agisse d’une stratégie commerciale qui expliquerait cette exclusivité cloud, Orlando Appell l’explique aussi par « la flexibilité que l’on souhaite avoir en fonction des normes européennes et mondiales – qui vont beaucoup fluctuer et évoluer – ce qui fait que SAP préfère le positionner dans un environnement d’ajustabilité beaucoup plus agile ».

Les choses sont donc claires. Pas d’IA générative sur site pour des raisons techniques. Mais le Green Ledger sera-t-il accessible sur site ? « La réponse est à la fois non et oui indirectement ».

C’est le cas d’une partie de l’intelligence artificielle. « Et cela se comprend très bien : réentraîner un moteur d’ Intelligence artificielle et mettre à jour son ERP tous les six mois serait aberrant. Nos clients, dans le meilleur des cas, mettent à jour leurs instances On-Premise tous les deux ans ».

« La seule bifurcation, c’est S/4 Public Cloud, où on recompile certaines transactions pour les limiter en capacité – le but étant ne pas faire effondrer les performances à cause des demandes d’un client dans un environnement multitenant. C’est un ajustement. Mais c’est bien la même ligne de développement qui alimente ces trois versions. ».

Et pour cause, continue Orlando Appell, la chaîne de développement de S/4 est basée sur S/4HANA Private Cloud. « Puis, de manière rétroactive, nous mettons à disposition l’innovation fonctionnelle sur nos versions on-prem [avec un] rythme plus lent [lié aux] versions de cette gamme de produits. Mais c’est le même produit. Il est juste accompagné de services différents », résume-t-il.

« Nous sommes quand même un des rares éditeurs à maintenir un logiciel ERP jusqu’à 2040 […] On se projette dans le temps. On n’impose pas de timing démesuré. […] SAP s’engage à livrer ces innovations On-Premise en plus du réglementaire et du statutaire qui sont des obligations ».

« L’innovation fonctionnelle. C’est quand même le sujet au cœur de nos métiers et de nos 25 industries ! », répond le responsable de SAP France. « On ne se départit pas du tout de l’innovation fonctionnelle [on-prem] », insiste-t-il. « Elle va continuer à être alimentée, avec un rythme moins soutenu, car comme je le disais, le rythme des mises à jour On-Premise est différent de celui du monde cloud [N.D.R. : SaaS] ».

« Comme le prix de RISE est généralement plus optimisé que l’offre HEC, la question ne se pose pas souvent. L’équation est assez évidente. La bascule de HEC vers RISE a du sens économiquement. Vous pouvez acheter plus de services pour moins cher. Cela peut paraître caricatural, mais je vous assure que c’est souvent cela ». Le COO ajoute qu’il s’agit « d’une évolution plus contractuelle que technique. L’instance de production reste la même. »

Pour les entreprises qui ont HANA Enterprise Cloud (HEC) – qui existait avant RISE, et qui était une offre cloud, mais avec moins de services intégrés –, SAP demande aux clients s’ils veulent continuer avec le même niveau de service, ou passer à RISE « avec des prix positivement différents ». S’ils restent sur HEC, ils n’auront en revanche pas accès à l’IA et au Green Ledger.

Idem pour les offres RISE with SAP Customer Data Center option ( HPE Greenlake , Dell APEX, Lenovo Truscale) qui bénéficieront, elles aussi, des innovations SaaS. « modulo l’option RISE Premium achetée », ajoute Orlando Appell. Qui confirme au passage que l’IA Générative ou le Green Ledger implique d’avoir une licence RISE Premium+ (et pas seulement RISE, ni RISE Premium).

« Il faut que l’on parle de la même chose. Un client qui va dans le “cloud” en disant “j’ai mes licences, et je les héberge chez un hyperscaler ou par exemple chez OVH ”, dans ma lecture d’éditeur, cela s’assimile à du On-Premise », tranche Orlando Appell. « C’est comme s’il faisait tourner ses licences sur son data center. […] Le client continue à gérer sa production avec ses propres équipes ou ses sous-traitants. Pour SAP ce n’est pas du cloud, puisque nous avons seulement vendu une licence et pas de services cloud. »

Conclusion : « On peut choisir de continuer On Premise en connaissance de cause, et migrer progressivement les briques nécessaires dans le cloud [ou d’aller vers un modèle hybride]. L’enjeu pour les entreprises est bien plutôt autour de leur agilité digitale, que seul le cloud permet d’apporter dans un contexte de normes et technologies changeant très rapidement. »

L’idée de BTP est aussi de compléter S/4 pour garder le plus possible un « clean core » et mettre les spécifiques en dehors de ce cœur de l’ERP. « Donc on continuera à garder BTP comme un outil indépendant de l’achat de l’ERP, cloud ou sur site », disponible dans RISE et hors RISE.

Quant à la BTP ( Business Technology Platform ), elle peut également entrer dans une hybridation cloud/sur site. « On peut parfaitement acheter un service BTP – ou une plateforme BTP – si on a une architecture full On-Premise ». Il est donc possible de connecter la BTP à un ECC, y compris sans avoir de licence RISE. « C’est même l’idée d’origine du produit : compléter le “sur site” ».

Plus largement, le COO le répète pour faire passer son message : « on ne se déconnecte pas de la vie de nos clients On-Premise » qui, souligne-t-il, pourront garder leurs existants (SAP et autres) et prendre en complément une licence RISE pour accéder au Green Ledger ou à l’IA Générative via une instance cloud, dans un mode « d’hybridation ».

Pas de GenAI sur site

Restait un dernier point technique à éclaircir avec le COO. Certes, une IA générative de type ChatGPT est adaptée au cloud. Mais il existe des alternatives déployables sur site – comme le Français LightOn ou l’Allemand Aleph Alpha (dans lequel SAP a investi).

SAP pourrait-il envisager une option B pour la Gen AI ? « Aujourd’hui, nous ne communiquons pas sur nos moteurs d’IA », rétorque poliment Orlando Appell. « Nous ne les rendons ni transparents ni visibles ».

Mais la réponse est : non. « En tant qu’éditeur, nous nous laissons la possibilité d’optimiser et de changer de moteurs. [Et] nous avons une multitude de moteurs d’IA générative qui dépendent de solutions cloud. [Le déploiement sur site] ne serait pas une réponse en soi, car nous devrions dupliquer les initiatives avec une multitude d’opérateurs, ce qui n’est pas viable. La vente de licence et le déploiement de ces solutions d’IA sur site impliqueraient de les mettre à jour régulièrement, ou du moins les adapter de manière régulière. De plus, SAP pourrait décider de changer complètement un de ses moteurs d’inférence dans le cloud, ce qui impliquerait une réinstallation complète chez le client. Cela rendrait les choses beaucoup plus complexes à gérer. C’est le principal frein que SAP constate. C’est notre vision, elle nous semble réelle et pragmatique », détaille-t-il.

« Bien sûr que technologiquement [une Gen AI sur site] est tout à fait possible », admet le COO, « mais cela générerait une surcharge de travail telle que SAP se verrait accusé d’être en incapacité de gérer son IA. Le marché nous demande au contraire une agilité, une rapidité de déploiement – d’où les stratégies clean core et cloud – et de lui donner accès à une forme d’innovation plus facilement consommable », assure-t-il pour justifier les décisions de SAP.

Les clients historiques seront-ils rassurés et sensibles à ces arguments ? À suivre…