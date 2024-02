Hycu propose une IA pour sauvegarder n’importe quelle app en SaaS

Un an après l’avoir annoncée, l’éditeur de solutions de sauvegardes Hycu se félicite que sa plateforme R-Cloud permette déjà de protéger les données de 64 applications SaaS. Pour accélérer encore l’intégration entre R-Cloud et d’autres applications en ligne, l’éditeur propose à présent une IA capable de générer toute seule des connecteurs à partir d’une poignée d’informations.

« Nous proposons depuis le départ avec R-Cloud l’interface de visualisation R-Graph qui découvre les ressources qu’une application SaaS utilise. Ce sont ces éléments indexés par R-Graph qui vont nourrir l’IA. Il suffit ensuite de sélectionner à la souris quelques paramètres comme le langage de programmation à utiliser, puis notre IA génère le code, ainsi que le script qui sert à déployer ce code », argumente Subbiah Sundaram, le directeur produits de Hycu, à l’occasion d’un récent événement IT Press Tour consacré aux acteurs de la Silicon Valley qui innovent dans le stockage.

L’idée de départ de R-Cloud est de résoudre un malentendu : alors que les applications SaaS enregistrent automatiquement toutes leurs données, elles ne les sauvegardent jamais. Si un utilisateur détruit par erreur un document, ou si ce dernier est corrompu de quelque manière que soit par un tiers, il n’est pas possible de le récupérer. Le cas se présente pour la majorité des applications SaaS, c’est-à-dire plusieurs dizaines de milliers.

R-Cloud est donc une plateforme qui sauvegarde… ce qu’on lui demande de sauvegarder. Devant la criticité du besoin, Simon Taylor, le PDG et fondateur d’Hycu, avait imaginé au lancement du produit que les éditeurs d’applications en ligne se bousculeraient pour écrire des modules qui interconnectent leurs solutions SaaS avec R-Cloud. Il prophétisait même la disponibilité d’au moins une centaine de modules pour la fin de l’année 2023.

Une IA conçue pour les intégrateurs d’applications SaaS

Hélas, non seulement l’objectif n’a été rempli qu’aux deux tiers, mais c’est en vérité un résultat honorable dans le sens où ce ne sont pas non plus les éditeurs des applications SaaS concernées qui ont écrit les actuels 64 connecteurs.

« Ce sont les intégrateurs qui vendent ces solutions SaaS aux entreprises qui écrivent les modules de connexion à R-Cloud. » Subbiah SundaramDirecteur Produits, Hycu

« En définitive, ce sont les intégrateurs qui vendent ces solutions SaaS aux entreprises qui écrivent les modules de connexion à R-Cloud. Et, quelque part, c’est logique, car ils peuvent ainsi proposer à leurs clients une plus-value par rapport à l’application SaaS de base », indique Subbiah Sundaram.

Les intégrateurs peuvent se prévaloir de maîtriser certains détails techniques des applications SaaS qu’ils revendent – ne serait que pour savoir les installer eux-mêmes sur le cloud préféré par leurs clients. Mais, problème, le développement de code n’est pas leur expertise. Pour favoriser l’adoption de R-Cloud, Hycu devait donc résoudre la problématique de générer le code de ses connecteurs.

Durant les derniers mois, Hycu a donc entrepris d’implémenter les caractéristiques de son API et du SDK qui l’accompagne dans une version personnalisée du modèle de langage préentraîné Claude, de la société Anthropic (la rivale d’OpenAI qui édite GPT).

« Cela va bien au-delà d’un simple fine-tuning de Claude sur nos produits. Nous revendiquons de concrétiser un bond dans le futur sur le marché de la protection des données », lance Simon Taylor, en précisant que son IA fait passer le temps de développement d’un connecteur de plusieurs semaines à seulement une poignée d’heures.

LeMagIT note qu’il est encore plus enthousiaste que l’année dernière quant aux capacités d’Hycu de percer sur un marché de la sauvegarde où l’originalité fait souvent défaut. Il est vrai que ses concurrents – Cohesity, Rubrik… – en sont encore à implémenter une IA pour seulement assister les appels au support technique.